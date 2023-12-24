عريس يعقد قرانه على حبيبته بالمستشفى فور تشخيصه بالسرطان.. وهذا ما حدث أثناء علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لحظات قاسية عاشتها عروس مع حب حياتها الذي يعاني من سرطان الدم، وقرر كلاهما الزواج رغمًا عن الظروف خوفًا من أن يصيبه مكروه قبل تحقيق حلمهما، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "Dailymail" البريطانية.

وبدأ الأمر مع الشاب الذي يدعى "زاك" في لحظات مفاجئة حين شعر بالإعياء الشديد وفقد القدرة على تحريك ساقيه، وكاد أن يصاب بالشلل، لذا توجه إلى المستشفى وتبين أنه يعاني من ورم في الحبل الشوكي.

وقرر عقد قرانه على خطيبته التي تدعى "مادي" خلال 48 ساعة في المستشفى، وساعد العمال الموجودون في المستشفى ووالدة العروس "مادي" في تنظيم حفل الزفاف.

وخضع "زاك" بعد الزواج إلى علاج كيميائي يعتمد على تجربة جديدة، مع تدخل جراحي لزرع نخاع عظمي، للتخلص من أي خلايا سرطانية متبقية في جسده، وبعد مرور 4 أشهر من العلاج؛ أعلن تعافيه، وعاد إلى حياته الطبيعية، وبدأ في العمل وكيل تأمين.

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