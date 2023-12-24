يقي من السرطان وأمراض القلب.. مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتميز فصل الشتاء بانخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص الإصابة بالأمراض، لذلك من الضروري الحرص على تناول الأطعمة والمشروبات الصحية التي تساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض.

وعصير البنجر من المشروبات الصحية التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، خاصة في فصل الشتاء، وفقًا لموقع "India".

- يعزز المناعة :

عصير البنجر غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل: فيتامين سي ومضادات الأكسدة، لذا فهو من أفضل العصائر التي تقوي المناعة.

كما يحتوي على مركبات مفيدة أخرى مثل النترات والبيتالين وغيرها.

- خفض مستوى ضغط الدم المرتفع :

يحتوي على نسبة عالية من النترات، والتي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم لدى المرضى بشكل واضح.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

كوب واحد من عصير البنجر يوميًا هو الحل لجميع مشكلات الجهاز الهضمي، مثل: الإمساك ومرض التهاب الأمعاء، نظرًا لأنه مصدر كبير للألياف الغذائية.

- دعم صحة الدماغ:

النترات الموجودة في عصير البنجر تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية، من خلال تعزيز تمدد الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

- مكافحة الالتهاب:

يحتوي أيضًا على البيتالين، الذي يمتلك عديداً من الخصائص المضادة للالتهابات، ما يساهم في مكافحة الالتهابات المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب وأمراض الكبد والسرطان.

- تحسين الأداء الرياضي:

كما أنه يزيد تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى العضلات، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي.

- إمداد الجسم بالطاقة اللازمة:

هذا الخضار الأحمر مليء بالعناصر الغذائية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، ما يساعدك على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لديك.

4 علامات يصدرها جسمك تكشف إصابتك بأمراض القلب التاجية

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان البنكرياس

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

متلازمة تنهي حياة رضيعة بشكل مفاجىء.. كيف حدث ذلك؟

رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة