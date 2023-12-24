قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس.. الجسم ينذرك بـ 6 أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطانات فتكًا، حيث يُصيب هذا العضو المهم في الجهاز الهضمي.

وهناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس، ومن الضروري الانتباه إليها والتوجه إلى الطبيب إذا ظهرت أي منها.

قالت الطبيبة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس البريطانية عبر الإنترنت: "سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطانات فتكًا، وذلك لأن أعراضه المبكرة غالبًا ما تكون غير محددة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قالت الدكتور لي: "أن 25 % من المرضى يعانون ألم الجزء العلوي من البطن خلال الأشهر الستة السابقة لتشخيص سرطان البنكرياس".

وتابعت، هناك 6 علامات تحذيرية أخرى تظهر قبل الإصابة بأشهر، وتشمل:

ألم وتشنجات العضلات.

الإسهال.

الإمساك.

تغييرات في حركات الأمعاء.

الانتفاخ.

الغثيان.

وأوضحت الطبيبة:" يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس من آلام في البطن في وقت مبكر من المرض، وذلك إذا كان الورم في موقع قريب من الأعضاء الأخرى في البطن".

وأضافت: "يشعر المصاب بسرطان البنكرياس بألم في الجزء العلوي من البطن، يمتد إلى الظهر، إذا كان الورم قد انتشر وضغط على الأعصاب الموجودة في العمود الفقري".

واستكملت: "من المحتمل أن يكون ألم سرطان البنكرياس متقطعًا أو مستمرًا، غالبًا ما يتفاقم عند تناول الطعام أو الاستلقاء، ويشعر المرضى بتحسن عند الانحناء للأمام".

لذا، من الضروري الذهاب للطبيب المختص، إذا لاحظت ألمًا في البطن ولم يختفِ بعد 7 أيام.

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