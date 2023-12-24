"تظهر على مائدة الطعام".. أعراض تشير إلى سرطان المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس البريطانية على الإنترنت: "إذا كنت تواجه صعوبات في تناول الطعام على نحو متكرر، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة"

وما يثير القلق أن الطبيب حدد علامات السرطان التي يمكن أن تظهر عندما تجلس للاستمتاع بتناول العشاء خلال الاحتفال بيوم رأس السنة"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الدكتور لي: "الاختناق المفاجئ أثناء تناول الديك الرومي ( وهو من مظاهر الاحتفال برأس السنة) هو حدث مؤلم للغاية وقد يشير إلى سرطان المريء ".

يمكن أن يؤدي سرطان المريء إلى الشعور بألم في الحلق أو منتصف الصدر، خاصة عند البلع.

والمريء عبارة عن أنبوب مجوف يمر من الجزء الخلفي من الحلق إلى أعلى المعدة.

وعندما تأكل وتمضغ، تمر كتل الطعام عبر المريء إلى المعدة، ومع ذلك، فإن وجود ورم في الأنبوب يمكن أن يسبب مشاكل مزعجة.

وأضافت لي: "هذه السرطانات يمكن أن تسبب عسر البلع لأنها تؤثر في القدرة على مضغ الطعام وجفاف الفم، ومن ثم يلتصق الطعام في الحلق، ما يجعل عضلات الحلق ضعيفة، ومن ثم صعوبة البلع".

وأشارت: "الورم الذي ينمو داخل المريء يمكن أن يمنع مرور الطعام عبره."

في حين أن الاختناق والألم في الحلق يمكن أن يكونا علامات تحذيرية لسرطان المريء ، أوضحت الطبيبة أن هذه الأعراض ستكون مستمرة.

وأوضحت: "معظم الأشخاص المصابين بسرطان المريء سيكون لديهم أعراض أخرى مثل فقدان الوزن والسعال والصوت الأجش وعسر البلع قبل أن يشعر بالاختناق أثناء تناول الطعام فجأة".

لذا إذا لاحظت هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب فورا قبل أن تتعرض لنوبة اختناق قاتلة أثناء تناول الديك الرومي في عيد رأس السنة."

ماذا تفعل إذا شعرت بالاختناق؟

نوبة الاختناق المفاجئة هي حالة طبية طارئة، يمكنك التخلص منها من خلال توجيه 5 ضربات على الظهر، وإذا لم تنجح الطريقة يجب الاتصال بالمستشفى فورا.

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