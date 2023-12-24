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قصات شعر مميزة للنساء.. البوب القصير لخطف الأنظار و«الديجراديه» الأشهر

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قصات شعر قصيرة للنساء

تشغل قصات الشعر القصيرة النساء حول العالم، ويبدأن في رحلة البحث عن القصة المناسبة لملامح الوجه، والألوان وغيرها من التفاصيل البسيطة التي لها تأثير السحر على حالتهن النفسية، فعلى غرار الشعر الطويل الذي يصبح مع الوقت تقليديًا لدى صاحبته، تذهب الكثيرات إلى الشعر المقصوص أو «الكاريه».

قصة الديجراديه 

على الرغم من أن قصة الشعر الديجراديه القصيرة واحدة من قصات شعر قصيرة للنساء في فترة الثمانينيات لكنها لم تفقد جاذبيتها حتى الآن، وتذهب الفتيات للحصول عليها على فترات متباعدة، أما تصميمها فهو بتسوية الشعر مع حجم الرأس وعمل غرة شعر تغطي الجبهة، وتشبه هذه القصة إلى حد ما قصات شعر للرجال، بحسب موقع «therighthairstyles».

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قصة باجي بوي

أما قصة شعر باجي بوي القصيرة للنساء، فهي من التصاميم النادرة التي لا تنتشر كثيرا على هيئتها المعتادة، فيتم إدخال إضافات جديدة عليها من خلال قص الشعر بمستوى أسفل الكتف ويقل طوله باتجاه الجانبين ليقابل غرة تصل إلى الحاجبين، كانت تلك القصة القصيرة قديمًا تسدل على تلك الهيئة لكن الآن أدخلت الفتيات عليها حيلا حديثة مثل التجعيد.

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قصة شعر البوب

لا يخلو صالون التجميل من طلبات النساء لقصة شعر البوب القصير أو الطويل، وبالنسبة للبوب القصير تعتمد فيها الفتاة على قص الشعر لمستوى أقل من الكتف، ويبدأ قصر الشعر من الخلف ليغطي منتصف الرقبة ثم يزداد طولا من الجانبين.

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قصة شعر بوب طويل 

ومثل قصة شعر البوب القصير هناك قصة شعر قصيرة للنساء وهي قصة البوب الطويل التي تصل إلى منتصف الرقبة وتكون متموجة بعض الشيء، ومن خلالها تترك الفتاة الشعر طويلا إلى الكتف أو أقل قليلا، وتناسب تلك القصة النساء العاملات والمناسبات الرسمية.

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قصة بيكسي كات

تلك القصة القصيرة للبنات كانت من التصاميم الشهيرة التي جذبت انتباه المراهقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن شعر قصير جدًا في الخلف والجوانب وطويل من الأعلى لتبدو أطراف الشعر أكثر كثافة على الرأس.

قصة بيكسي بوب

تعتبر قصة بيكسي بوب من قصات الشعر القصيرة الجريئة واللطيفة سهلة التصميم للغاية، فهي رائعة ومريحة في الطقس الحار، وتنحيف أي وجه عريض، حاولي دس القطع الجانبية خلف الأذنين وترك بضع طبقات في الأمام للحصول على لمسة سوالف عصرية.

قصة بوب كروية

وهي قصة الشعر الأكثر سلاسة، فقط قومي بقص بوب بطبقات خفيفة جدًا تمتزج بسهولة وتعطي شكلاً جذابًا لشعرك، وعند التصفيف، قومي بثني أطراف شعرك للداخل لتجنب انقلابها وشكل شعرك المثالي.

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بيكسي أشقر ذهبي

تعتبر قصة الشعر البيكسي الذهبي ​​من تسريحات الشعر السهلة للنساء ذوات الشعر الأملس لأنها لا تحتاج إلى أدوات أو مهارات تصفيف خاصة، فقط تجفيف سريع وتمشيط الشعر.

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بلانت بوب فوضوي

لا تقللي من شأن الشعر القصير الطبقات، يمكنك الحصول على قصة بلانت بوب ممتعة ومتعددة الاستخدامات ومثيرة، من خلال قص الشعر بطريقة تكون فيها نهايات الشعر حادة تصل إلى الحافة، بينما تمنحها الطبقات المشدودة حجمًا، واضيفي إليها الوان الشعر الاشقر إذا كنت تريدين مظهرًا أكثر أناقة وتطورًا، فما عليك سوى استخدام فرشاة ذات شعيرات دقيقة لوضع خصلات شعرك.    

قصة قصيرة مدرجة 

أما قصات الشعر القصير المدرج أو المموج فهي واحدة من القصات التي تضيف للنساء مظهرًا أكثر أناقة واختلافًا، وخروجًا عن القصات التقليدية، إذ يبدو تصميمها مميزًا ويظهر فيها الشعر متطاير حول الوجه ومتدرجًا في الطول بشكل جميل. 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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