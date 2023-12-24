5 أخطاء تجنبها قبل الخلود إلى النوم.. طبيب يحذر من هذه العادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات خاطئة يتبعها العديد من الأشخاص قبل الخلود إلى النوم، ما يتسبب في ظهور مشاكل مثل الأرق والسهر لساعات طويلة، ويؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض السمنة وزيادة الوزن، فضلا عن صعوبة التركيز في الأنشطة اليومية والإحساس بالإرهاق والتعب على مدار اليوم.

وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرز الأخطاء التي يمارسها الشخص قبل الذهاب إلى النوم، وأهم النصائح التي يفضل اتباعها لعدم التعرض للتأثير السلبي أو الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «the list»، وأكده الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

عادات خاطئة قبل النوم

1- مشاهدة التلفزيون:

يجب أن يبتعد الشخص عن مشاهدة التلفاز قبل الذهاب إلى النوم، حيث يتسبب ذلك في التقليل من كفاءة النوم خلال الليل، ويعرض السهر لساعات طويلة الجهاز المناعي للخطر، ما يسهل على الجسم الإصابة بالأمراض الموسمية خاصة في فصل الشتاء.

2- التدخين:

يعتبر التدخين من الأمور الضارة بالجسم بشكل عام، ويكون تأثيره أكبر في حالة شربها قبل الخلود إلى النوم، إذ تحتوي على مادتي الكافيين والنيكوتين، وبالتالي تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة ضغط الدم والإصابة بالأرق.

3- استخدام الأجهزة الإلكترونية:

العديد من الأشخاص يفضلون تصفح الهاتف أو متابعة الأحداث على الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وهو ما يسبب إرهاق كبير، مع إصابة العين بالتعب، ويفضل استبدال تلك العادة بقراءة كتاب أو رواية في المقابل.

4- ممارسة الرياضة:

يعتقد بعض الأشخاص أن الرياضة قبل النوم تساعد على الاسترخاء بسرعة، إلا أن ممارسة التمارين قبل الخلود إلى النوم من الأخطاء التي يقع فيها البعض، لذا ينصح بعدم النوم مباشرة بعد العودة من صالة الرياضة، بل الانتظار من 3-4 ساعات أو حتى 6 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش.

5 - الاستحمام بالماء الساخن:

من الأخطاء الشائة لدى البعض، هو الحصول على حمام دافئ حتى يسترخي الشخص، إلا أن ذلك له أضرار عديدة منها ظهور مشاكل في النوم، بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي تحفز تدفق الدم إلى طبقات الجلد، وبالتالي تكون البشرة ضعيفة في هذه الحالة.