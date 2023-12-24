ما تأثير تناول الشاي يوميًا على صحة الكبد؟… الإجابة ستصدمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشاي من المشروبات الشائعة التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص بشكل يومي بعد الوجبات، ويتساءل البعض عن تأثيره على صحة الكبد.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على تأثير تناول الشاي على الصحة العامة وصحة الكبد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "webmd"، "Quora.".

ما هو الكبد الدهني؟

الكبد الدهني هو حالة تتميز بتراكم الدهون في خلايا الكبد، يمكن أن يحدث هذا عندما ينتج الكبد دهونًا أكثر مما يستطيع الجسم معالجتها أو عندما يواجه الجسم صعوبة في تحطيم الدهون.

هل الشاي مفيد للكبد الدهني؟

كشفت بعض الدراسات إلى أن بعض المركبات الموجودة في الشاي الأسود، مثل الكاتيكين، التي يمكن أن يكون لها فوائد محتملة لصحة الكبد، بما في ذلك إدارة الدهون في الكبد، مع العلم أن من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص لإدارة حالات الكبد الدهنية، من خلال اتباع عوامل الحياة الصحية، مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام التي تعد ضرورية لدعم صحة الكبد.

فوائد الشاي الأسود على الصحة العامة

1- اليقظة وإمداد الجسم بالطاقة.

2- الحصول على مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول التي تحمي من الأمراض المزمنة وأبرزها السرطان.

3- تعزيز صحة القلب.

4- تحسين عملية التمثيل الغذائي.

5- الحفاظ على صحة الأمعاء.

4 علامات يصدرها جسمك تكشف إصابتك بأمراض القلب التاجية

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان البنكرياس

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

متلازمة تنهي حياة رضيعة بشكل مفاجىء.. كيف حدث ذلك؟

رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة