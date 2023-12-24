9 أمور سلبية تحدث لك إذا توقفت عن ممارسة العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - من الطبيعي في كثير من الأحيان يتوقف الزوجان عن ممارسة العلاقة الحميمة لفترة من الوقت، وذلك بسبب الضغوطات الحياتية.

هناك عدد من الأسباب التي تجعل بعضنا لا يمارس الجنس لفترة طويلة، نرصدها لكم وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. الأوجاع والآلام

قالت طبيبة أمراض النساء والتوليد البريطانية سوزانا أونسورث: "لقد ثبت أن ممارسة الجنس أثناء الدورة الشهرية يساعد على تخفيف الأعراض المؤلمة مثل: تشنجات الحيض والصداع النصفي.

وهذا لأن الجنس والنشوة الجنسية يمكن أن يزيد إنتاج المواد الكيميائية التي تؤدي إلى "مشاعر الرفاهية"، والتي تثبط إشارات الألم وتكون بمثابة شكل من أشكال تخفيف الألم.

كما أن الجنس يعالج الآلام والأوجاع الناجمة عن آلام العضلات والصداع.

2. القلق

يمكن أن تؤدي ممارسة الجنس إلى إطلاق مزيج من الإندورفين المعروف باسم "هرمونات السعادة" في جسمك، بما في ذلك الأوكسيتوسين والدوبامين.

يمكن أن تقلل هذه من مستويات التوتر لديك وتعزز حالتك المزاجية، ولهذا السبب الابتعاد عن العلاقة الحميمة لفترة طويلة تعرض الأشخاص للاكتئاب والقلق وزيادة التوتر.

3. قلة النوم

هناك سبب وراء إغماء بعض الأشخاص بعد ممارسة الجنس، حيث إن الجسم يطلق مزيجًا من الهرمونات أثناء العلاقة الجنسية، وتشمل فازوبريسين وأوكسيتوسين، مما يقلل من التوتر في جسمك ويساعدك على النوم بسرعة.

كما يساعد النورإبينفرين والسيروتونين على تحقيق النوم العميق، ونتيجة لذلك، قد يؤدي عدم ممارسة الجنس إلى حصولك على نوعية نوم أسوأ.

4. انخفاض الرغبة الجنسية

الأشخاص الذين يمارسون الجنس يكونون أكثر عرضة للرغبة في المرح في اليوم التالي.

ويمكن أن يحدث العكس خلال فترة الجفاف، حيث يكاد جسمك يتخلص من عادة الحاجة إلى ممارسة الجنس أو الاستجابة للمنبهات المثيرة، وبالنسبة للبعض، سيكون لهذا تأثير أنه يصبح من الصعب الرغبة في العلاقة الحميمة مجددا.

5. زيادة الوزن

مثل أي نشاط بدني، فإن الجنس يحرق حوالي خمس سعرات حرارية في الدقيقة وهو القدر نفسه الذي يحدث أثناء المشي السريع، لذلك قد تكتسب الوزن إذا ابتعدت عن الجنس لفترة طويلة.

6. الجفاف والدموع

بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يصبح مهبل المرأة أكثر إحكامًا وأنسجة المهبل أرق إذا لم تمارس الجنس بانتظام، وقد يجعلك هذا أكثر عرضة للإصابة أو التمزق أو النزيف أثناء ممارسة الجنس.

7. ضعف الانتصاب

الرجال الذين يمارسون الجنس أقل من مرة واحدة في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب (ED) بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يمارسونها أسبوعيًا.

8. فقدان الإحساس بالبظر

يمكن أن يكون البظر حساسًا وسريع الاستجابة بشكل لا يصدق، لكن فترات الامتناع الطويلة عن ممارسة الجنس يمكن أن تجعله يتقلص مؤقتًا ويفقد الإحساس، وهذا ما يسمى "ضمور البظر"، ويحدث عادة بسبب نقص تدفق الدم إلى البظر وتحفيزه.

9. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يفيد ممارسة الجنس بانتظام القلب والأوعية الدموية، لذا إذا كنت لا تمارس النشاط البدني يرتفع ضغط الدم لديك.

4 علامات يصدرها جسمك تكشف إصابتك بأمراض القلب التاجية

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان البنكرياس

"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

متلازمة تنهي حياة رضيعة بشكل مفاجىء.. كيف حدث ذلك؟

رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة