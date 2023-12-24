«أندريا» عشرينية تنفق آلاف الدولارات لتحصل على أكبر شفاة في العالم.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أغلب السيدات تضعن على رأس اهتماماتهن العناية بالمظهر، وتحرص على الظهور بشكل أنيق وجذاب عبر استخدام الميكب وقصة الشعر المناسبة وبعض الملابس، وتلجأ أخريات لإجراء عمليات تجميل لتحويل ملامحها حسب رغبتها، وفي بعض الأحيان قد يتخطى الأمر إلى الهوس والجنون، وهو ما فعلته البلوجر البلغارية التي أنفقت آلاف الدولارات للحصول على أكبر شفاة في العالم.

19 ألف جنيه إسترليني، كان المبلغ الذي أنفقته البلوجر أندريا إيفانوفا، البالغة من العمر 26 عامًا، من أجل تغيير حجم شفتها الصغيرة إلى آخرى أكبر حجما، لتحصل على لقب أكبر شفاه في العالم، كما أنها تمارس هذه الهواية بشكل سنوي لزيادة ضخامة حجم شفتيه، بحسب ما ذكرته صحيفة الـ«ديلى ميل» البريطانية.

قصة صاحبة أكبر شفاة في العالم

ظهر هوس إجراء العمليات التجميلية عند «أندريا»، منذ فترة طويلة تحديدا في عام 2018، وذكرت لـ«ديلي ميل» أنها تستمتع بفعل ذلك، بالإضافة إلى أنها تشارك تحديثاتها الجديدة يوميًا مع متابعيها عبر موقع مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحة أن عائلتها تعارضها ولا ترغب في أن تستمر بفعل ذلك، وفقا لها: «تعتقد عائلتي أنه من الخطر الخضوع لعمليات التجميل باستمرار، وأن ذلك مع الوقت سيؤدي إلى أضرار كبيرة في المستقبل ولكنني أحب فعل ذلك».

هوس عمليات التجميل لدى «أندريا»

ذكرت العشرينية «أندريا» أنها تخطط أيضا للحصول على أكبر خدود في العالم، وذلك من خلال تناول كميات كبيرة من الطعام خاصة في المناسبات وأعياد الميلاد رفقة أصدقائها والعائلة، كما أنها تواجه العديد من المشاكل من الناحية العاطفية، وذلك بسبب مظهرها الغريب والذي لا يتقبله الجميع، إلا أنها أصرت على الاستمرار في البحث عن شخص يحبها كما هي دون تغيير، موضحة أنها تؤمن بأن الحب هو أكثر الأمور الجميلة في العالم، وبالتالي من سيرغب في بناء علاقة حقيقية معها سيتقبلها هكذا.