يسبب الفقر ويجلب المصائب للأبناء.. دعاء حذر الشعراوي الوالدين من ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الأمهات تفضلن الدعاء لأبنائهن في الصلاة والأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجابا، ولكن قد تردد بعضهن أدعية خاطئة تسبب الضرر لأولادهن، وهو ما ذكره إمام الدعاة الشيخ الشعراوين ودعا إلى عدم ترديده على الفور.

أوضح الشيخ محمد متولي الشعرواي، في أحد التسجيلات القديمة له في مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع عبر «يوتيوب»، ينهى فيه الآباء والأمهات عن الدعاء لأولادهم به، لأنه يحمل بين طياته معاني غير جيدة وتجلب الشر لهم، وفيما يلي تستعرض «هن» هذا الدعاء.

دعاء نهى «الشعراوي» الآباء عن ترديده

ذكر «الشعراوي» أنه يعرف حب الأهل لأولادهم وهو ما يجعل معظم الأمهات والآباء يفضلون ترديد الأدعية لأبنائهم دائما، ولكن هناك دعاء يسبب لهم الفقر والأمراض، ألا وهو «اللهم افتح عليك»، موضحًا أن هذا الدعاء يعني أن يفتح الله على الشخص الكثير من الأشياء بما تحتويه من خير أو شر دون تحديد، وقال بعدها عدة آيات تبرهن على صحة كلامه كدليل قاطع للابتعاد السريع عن هذا الدعاء، وفقا له: «فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ».

وفسر «الشعراوي» خلال حديثه الآيات الكريمة، وأوضح أن الله إذا عاقب أحدا أعطاه الكثير من الخيرات حتى ينعم في نعيمها، ثم يذيقه بالمصائب بها دون أن يكون مستوعبا للأمر، وهو ما يحدث للظالمين والسيئين من عباده، وبالتالي فإن الدعاء بـ«الله يفتح عليك» يجب أن يتجبنه الأهل على الفور، ويستبدلونه بآخر يحمل معاني جيدة.