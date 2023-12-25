وزنه 200 الف كيلو.. نقل منزل كامل من مكانه باستخدام الصابون بكندا- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في مدينة هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، تمكن عمال شركة إنشاءات كندية من نقل مبنى يزيد عمره عن 200 عام، ويبلغ وزنه حوالي 200 ألف كليو جرام، وذلك بعد أن استخدموا المئات من قطع الصابون.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، تعاقدت شركة الإنشاءات، التي يملكها شيلدون راشتون، مع مستثمرين لتطوير مجمع سكني جديد في المنطقة. وكان المبنى القديم الذي يقع في موقع المشروع يمثل عائقًا أمام المشروع، لذلك كان لا بد من نقله.

استخدم عمال البناء المئات من قطع الصابون، التي تم وضعها تحت أساسات المبنى. وساعد الصابون على تسهيل حركة المبنى على العوارض الفولاذية التي تم وضعها تحته.

وقال راشتون، صاحب الـ 67 عامًا للصحيفة: "كان من الممكن أن ننفذ الهمة بعدد أقل من الصابون، لكننا أردنا التأكد من أن العملية تسير بسلاسة".

استغرقت عملية النقل عدة ساعات، وتمكن العمال من نقل المبنى عدة أمتار إلى موقع جديد.

يُعد نقل المبنى باستخدام الصابون إنجازًا تقنيًا فريدًا. ويشير إلى أن هذه الطريقة قد تكون خيارًا قابلًا للتطبيق لنقل المباني الثقيلة أو القديمة.

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