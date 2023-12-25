الامارات | اختتام مهرجان القيروان للشعر العربي في تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل في العاصمة التونسية الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان القيروان للشعر العربي، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ونظمته دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بمشاركة فاعلة من شعراء ونقاد وأدباء تونسيين وعرب.

وحَفِلَ اليوم الختامي الذي أُقيم في بيت الحكمة في قرطاج بفعاليات عدة. فيما أكّد شعراء ونقّاد مشاركون في الدورة الثامنة من مهرجان القيروان للشعر العربي، أن الشارقة المحرك الأساسي للفعل الثقافي العربي، معبّرين في الوقت نفسه عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، كونه يعد أفقاً إبداعياً مميزاً.