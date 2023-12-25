الامارات | دراسة: القراءة الورقية تساعد على الفهم أكثر من الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة لجامعة فالينسيا الإسبانية أن قراءة الكتب الورقية المطبوعة تساعد على فهم النصوص بصورة أفضل من قراءتها عبر شاشات الأجهزة الإلكترونية.

وقالت الباحثة في الجامعة الإسبانية، ليديا ألتامورا، إن «عادات القراءة الترفيهية على الأجهزة الرقمية ترتبط بشكل طفيف بفهم المادة المقروءة، على عكس العلاقة الإيجابية القوية بين الفهم والقراءة من الكتب المطبوعة».

وتوصلت ألتامورا وزملاؤها إلى هذه النتائج بعد تحليل 25 دراسة، شملت أكثر من 450 ألف شخص.

وقالت الباحثة في الجامعة، كريستينا فارجاس، إنه إذا أمضى الدارس 10 ساعات في قراءة ورقية، فإن احتمال فهمه للنصوص يزيد ست مرات إلى ثمانٍ، مقارنة بالقراءة على أجهزة رقمية.