الامارات | تحذير من خلط مُنعّم الأقمشة مع مسحوق الغسيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت رابطة صناعة مستحضرات العناية بالجسم والمنظفات بألمانيا من إضافة مُنعّم الأقمشة إلى درج مسحوق الغسيل، معللة ذلك بأن هذا الخليط يذوب في الماء بشكل سيئ، وبالتالي لا يكون له أي مفعول من ناحية، كما أنه يتسبب في انسداد درج مسحوق الغسيل من ناحية أخرى.

وأضافت أنه يجب استخدام مُنعّم الأقمشة على الغسيل وحده، ومن خلال الدرج المخصص له في الغسالة الأوتوماتيكية؛ حيث يتم إدخاله إلى الحلة فقط في دورة الغسيل النهائية. وأشارت الرابطة إلى أن العكس صحيح أيضاً؛ إذ لا ينبغي إضافة مسحوق الغسيل إلى درج مُنعّم الأقمشة؛ لأنه لن يتم استخدام المسحوق في دورة الغسيل الفعلية من ناحية، كما أن هذا الإجراء قد يترك بقايا مسحوق الغسيل على الملابس، ما قد يتسبب باحمرار الجلد عند ارتداء الملابس، من ناحية أخرى.

يُشار إلى أن مُنعّم الأقمشة صُمم ليشكل طبقة واقية فوق أنسجة القماش.