الامارات | وصفة للحفاظ على حاجز الحماية الطبيعي للبشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل كريم حاجز البشرة الذي يحتوي على مادة «السيراميد»، على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

وذكرت رابطة شركات مستحضرات التجميل في ألمانيا، أن حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، يشكل الطبقة الخارجية من الجلد، ويلعب دوراً حاسماً في حماية البشرة من العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الأوساخ، كما يعمل على تنظيم محتوى الماء في البشرة، وبالتالي يضمن دائماً توفير الرطوبة المثالية.

ومع ذلك، فإن عوامل مثل الإجهاد والبرودة والحرارة، يمكن أن تُضعف حاجز البشرة، ومن ثم تفقد البشرة الرطوبة، وتقع فريسة للجفاف والخشونة وفقدان المرونة والتقشر، كما يمكن للأوساخ والجراثيم كالبكتيريا والفطريات أن تخترق الجلد بسهولة أكبر.

ويعد كريم حاجز البشرة، مفيداً لكل أنواع البشرة، لا سيما البشرة الجافة والحساسة والمجهدة.