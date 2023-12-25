الامارات | خالد عبدالرحمن يطرب جمهور وزوار مهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أمسية غنائية طربية بامتياز، ووسط أجواء من الفن والطرب الأصيل، أحيا الفنان خالد عبدالرحمن أولى حفلات «ليالي الوثبة» ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023-2024، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، وأطرب الجمهور بتأديته باقة من أغنياته الشهيرة على مدار ساعتين، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي اكتظ به المسرح الرئيس بالكامل، وفاق التوقعات كافة.

وشهد الحفل الذي اعتبر من أنجح الحفلات الغنائية خلال عام 2023، وفي أولى الحفلات الافتتاحية لفعاليات ليالي الوثبة بمهرجان الشيخ زايد، حضوراً كبيراً تجاوز الـ8000 شخص من الفئات العمرية كافة الذين حرصوا على التوافد إلى المسرح الرئيس بمجرد فتح الأبواب أمام الجمهور للاستعداد لحضور الحفل في الهواء الطلق.

ووسط ترحيب كبير من الجمهور، أدى الفنان خالد عبدالرحمن، بإحساسه المرهف مجموعة مميزة من أغانيه الرومانسية والإنسانية التي لامست قلوب جمهور المهرجان، على إيقاع المقامات الموسيقية الخليجية، منها «صدقيني، وشلون ماغليك، وحدي النظر، وتقوى الهجر، ولمت نفسي، وخبروه، وامسحي دموعك، وبقايا جروح، ويالله النسيان، وأنتي أجمل، وليتك لعيني قريبه، ومن الفرحة، وتذكار» والتي أطربت الحشود الكبيرة من الجماهير.