الامارات | مزاينة مدينة زايد: مُلّاك إبل أصيلة من 7 دول عربية تنافسوا لـ 8 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت مسابقات مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته الـ17 التي أقيمت على مدار ثمانية أيام من 16 إلى 23 ديسمبر الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجلت مزاينة مدينة زايد مشاركة 2289 مالك إبل أصيلة، تنافسوا على مدار أيام المسابقات التي امتدت ثمانية أيام. وتنوعت جنسيات المشاركين في مختلف مسابقات المزاينة مسجلة مشاركات من سبع دول عربية، هي الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والكويت والبحرين واليمن (784 مالكاً للإبل المحليات، و1240 للإبل المجاهيم، و176 للإبل المهجنات الأصايل، و89 للإبل الوضح)، شملت ست فئات عمرية (مفاريد وحقايق ولقايا وإيذاع وثنايا وحول).

وتضمنت المحطة الثالثة تنظيم 85 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، وستة أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وستة أشواط للإبل الوضح، إذ خصصت لها 775 جائزة، بقيمة بلغت نحو 12 مليون درهم.

وحضرت في محيط موقع المزاينة عشرات آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة (المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح)، واجتمع آلاف ملاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بوابة الربع الخالي (مدينة زايد) للمشاركة في منافسات المزاينة.

كما أقيمت على هامش مزاينة مدينة زايد، مسابقة الصيد بالصقور ضمن مسابقات مهرجان الظفرة في دورته الـ17، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، وشهدت منافسة بين الصقارين على مدار أربعة أيام في ميدان المسابقات المصاحبة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة نحو 415 صقّاراً.