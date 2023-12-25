الامارات | ساهر ضيا: البساطة انعكاس للأناقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصمم الأزياء اللبناني المبدع ساهر ضيا، النقاب عن مجموعته التي تحظى باهتمام كبير لموسم ربيع وصيف 2024 المستوحاة من معالم قصر وحدائق ميرابيل الأنيقة في سالزبورغ بالنمسا.

واشتهر ضيا الذي وُلد وترعرع في أبوظبي بتصميم أزياء لمشاهير في العالم العربي من بينهم الفنانة المصرية يسرا ودينا سمير غانم والمذيعة ريّا أبي راشد والفنانة البحرينية هيفاء حسين، إضافة إلى الممثلة التركية المولودة في ألمانيا مريم أوزرلي والممثلة درة، والإعلاميتين رؤى الصبان ومهيرة عبدالعزيز.

وتتصدر ثلاث فساتين زفاف غاية في الجمال مجموعة ضيا الجديدة، ويتميّز تصميم الفستان الأول بالدانتيل والتول ويتزين بأكمام طويلة، الأمر الذي يمنح إحساساً مرهفاً لا حدود له. أما قَصة الفستان الثاني فهي مستوحاة من حورية البحر ويميّزه مشدّ مطرّز باللون الأبيض يعكس البساطة والرقي على حدّ سواء مع قفّازين جميلين. أمّا بالنسبة للفستان الثالث، فإن تصميمه هو عبارة عن قَصة من دون أكمام على شكل قلم رصاص مع مشدّ مصمم بشكل متقن للغاية يزيده تألقاً مستوحى من عالم الأرابيسك الآسر، في حين يتميّز بأنماط على شكل أزهار وأوراق شجر.

وقال ساهر ضيا عن المجموعة الجديدة: «لدي اعتقاد راسخ بأن البساطة هي انعكاس للأناقة، وفي عالم الموضة، هناك اتجاه متزايد نحو هذا الأسلوب وهو بالضبط ما قمت باعتماده في تنفيذ هذه المجموعة. لقد تم تصميم لوحة الألوان لإثارة مشاعر السعادة والفرح والإيجابية». وأضاف «هذه المجموعة هي بوتقة مذهلة من إبداعات الملابس الجاهزة بألوان الباستيل الوردية والأزرق الخفيف والأصفر والأرجواني والفستقي والفيروز الفاتح والظلال الأكثر حيوية. لقد ألهمتني معالم قصر وحدائق ميرابيل الخلابة في سالزبورغ والتي كانت أيضاً الرؤية وراء جلسة التصوير، فهذه الصور تعكس كيف تحتضن السماء والغيوم الحدائق الخلابة».

واشتمل اختيار الأقمشة على قماش من حرير ميكادو الخالص الأنيق والناعم والتول الساتان وأنسجة الكريب المطاطية، فيما تميزت إبداعات المجموعة بتصميمات الكورسيه، المصممة بعناية لإضفاء المزيد من الأنوثة والسحر، وتعرض القطع المختارة أيضاً تطريزاً مشغولاً بعناية فائقة، وهو ما يضفي لمسة من الرقي.

ويواصل ساهر ضيا تألقه كمصمم مشهور في العالم العربي معززاً مكانته في عالم الإبداع، حيث تتألق أزياؤه التي يرتديها أكثر المشاهير تأثيراً وتقديراً، فيما تمثل المجموعة الجديدة علامة بارزة أخرى في مسيرة ساهر ضياء المهنية، وتعد بإعادة تعريف الموضة وأسر قلوب عشاقها القريبين والبعيدين.

فساتين زفاف غاية في الجمال تتصدر مجموعة ضيا الجديدة.

الأقمشة ضمت حرير ميكادو الخالص وأنسجة الكريب المطاطية، وتصميمات الكورسيه المصممة بعناية التي أضافت المزيد من الأنوثة والسحر.

تعرض القطع المختارة تطريزاً مشغولاً بعناية فائقة ما يضفي لمسة من الرقي.