الامارات | لون 2024.. درجة خوخية رقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل الخوخي الرقيق لون عام 2024 على صعيد الموضة والتجميل والأثاث والديكور، وفقاً لمعهد «بانتون» الأميركي للألوان، وأوردت مجلة Stylight الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن هذا اللون هو درجة خوخية ناعمة ورقيقة، تقع بين البرتقالي والوردي، وتثري الروح والجسد والذهن.

كما يتمتع هذا اللون بطابع ترحيبي، يبعث على الدفء، ويعبر عن التعاطف والرغبة في الترابط والشعور بالفرح والسعادة.

وأشارت المجلة إلى أنه على صعيد الموضة، يتناغم اللون Peach Fuzz الباستيلي مع الألوان الفاتحة مثل الأبيض والكريمي والبيج والرمادي الفاتح، كما أنه يبدو أنيقاً مع البني والأزرق.