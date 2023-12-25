الامارات | «دبي للتسوق».. عروض وترفيه وتخفيضات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان دبي للتسوق، في الأسبوع الثالث من دورته الـ29، لسكان المدينة وزوارها تجارب تسوق مميزة خلال موسم الشتاء والأعياد في دبي.

وبعد مرور أسبوعين من العروض الترويجية المميزة، والتخفيضات الحصرية، والفعاليات الترفيهية الاستثنائية، ينطلق الأسبوع الثالث من مهرجان دبي للتسوق بالجميع إلى آفاق جديدة من تجارب التسوق، وتتضمن هذه التجارب تخفيضات ضخمة على الأزياء والإلكترونيات والأثاث المنزلي، إضافة إلى العروض والفعاليات الثقافية والمباشرة للجمهور. ومع اقتراب نهاية العام 2023، ستضاء سماء دبي بأروع عروض الألعاب النارية، وعروض طائرات الدرون، لتودع هذا العام بأفضل التجارب والذكريات، حيث سيكون الزوار على موعد مع سنة جديدة، يدخلونها مُحمَّلين بأجمل الذكريات والصور من أيام المهرجان في 2023.