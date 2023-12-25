الامارات | العزيزي يحقق العلامة الكاملة في «يولة فزاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد علي العزيزي من مدينة العين، أولى بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه في الحلقة الخامسة من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، وذلك في أولى مواجهات الدور الثاني، التي سبق أن صعد إليها 8 يويلة في الطريق نحو محاولة الفوز باللقب الكبير، ورفع كأس فزاع الذهبية، حلم الشباب بواحدة من أكبر البطولات التراثية، وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وجاء فوز العزيزي على حساب منافسه عبدالله آل رضا من إمارة دبي، وذلك بعد تفوقه بجميع تحديات البطولة، وتحقيقه العلامة الكاملة «100»، للمرة الأولى في هذه النسخة، في حلقة مميزة للغاية، قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات «سما دبي»، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وأبدع المتنافسان في عرض اليولة على أنغام أغنية «راعي العز» غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وذلك من خلال القدرة على ضبط الإيقاع والمشية، والتحكم بالسلاح، إلى جانب عملية «الفّر»، مستفيدين من النصائح التي قدمها لهما خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذا التحدي، وفيها مُنِحَ العزيزي علامة اليولة، بعد أن استطاع قرع جرس الميدان في جميع عمليات «الفرّ» التي نفذّها، ليحصل على 25 علامة.

وفي مسابقة سؤال الموروث، أجاب المتسابقان بشكل صحيح، ليحصل كل منهما على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة، الذي أقيم في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العزيزي، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح، والتصويب على الأهداف، كسب أيضاً علي العزيزي الـ15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم فيه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر، سعيد بن راشد بعنوان «ياهل الخنانيج القوايا» وفيها تمكّن العزيزي من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته، ليصبح 400 متر، وأُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوق العزيزي، ليكسب 20 علامة.

مؤشرات ونتائج

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»: إن «النتائج التي تتحقق في ميدان هذا العام، هي دليل واضح على أننا نسير في الطريق الصحيح، للوصول إلى أهدافنا المنشودة في هذه البطولة التراثية العريقة، وهي ترسيخ الموروث الإماراتي الأصيل لدى ناشئة الإمارات، وجعله من ركائز انطلاقتهم نحو المستقبل».

وتابعت أواديسيان: «نسعى إلى الارتقاء بمستوى المشاركين، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد للنهائي، مع التركيز على أن يخرج الجميع بمكتسبات الموروث الثقافي والاجتماعي، لترافقهم في حياتهم الشخصية، وتعود عليهم بالفائدة على المدى الطويل».

الكيبالي ضيف الحلقة

حلّ الفنان أحمد الكيبالي ضيفاً على الحلقة الخامسة من برنامج الميدان، وهو الذي عبّر عن عشقه للشلّة الإماراتية الأصيلة، مرجعاً لها الفضل في انطلاقته نحو عالم الغناء، وقال: «للبرامج الإماراتية التي تُعنى بتراثنا وتاريخنا خصوصية كبيرة لدينا، لما تحمله من جماليات تضيء على عاداتنا وتقاليدنا التي نعتز بها، ودائماً انتظر المشاركة في هذا البرنامج العريق».

مربع الذهب

أبدى علي العزيزي سعادته بانتزاع بطاقة التأهل الأولى إلى المربع الذهبي من بطولة فزاع لليولة، وقال: «كانت تحديات قوية، حاولت تقديم كل ما لدي في هذه المرحلة التي لا تحتمل الأخطاء، والحمد لله تمكنت من حصد بطاقة التأهل بعلامة كاملة».

نتالي أواديسيان: نتائج الميدان مؤشر إلى أننا على الطريق الصحيح لترسيخ الموروث الإماراتي الأصيل.