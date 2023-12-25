الامارات | تقنية لقياس جودة الهواء بالهاتف الذكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطوّر شركة ناشئة حزمة وحدات استشعار للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، لقياس درجة جودة الهواء ومستويات الدخان، وغير ذلك، بما يعطي المستخدمين فكرة أفضل عن مدى سلامة البيئة المحيطة بهم.

وأعلنت شركة «موبايل فيزكس» الناشئة عن تقنيتها الجديدة لمراقبة الهواء، التي أطلقت عليها «ملاحظة الفضاء»، مدعومةً بمجموعة الرقائق «سناب دراجون8» الجيل الثالث التي طرحتها شركة «كوالكوم» لأشباه الموصلات في وقت سابق من العام الجاري. ويمكن لشركات صناعة الهواتف استخدام تقنية «موبايل فيزكس»، وبالتالي يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق يتم تنزيله بشكل مسبق على الهواتف.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» عن رئيس مجلس إدارة «موبايل فيزكس»، روجر كورنبيرغ، قوله إن الشركة تركز على توفير تقنيتها الجديدة لأكبر عدد ممكن من الناس. ويمكن للتقنية الجديدة قياس كمية التلوث في الهواء أثناء استخدام الهاتف الذكي.

كما يستخدم الكثيرون من الناس وحدات الاستشعار في الساعة الذكية «آبل ووتش» لقياس المعدلات الصحية، مثل معدل الأوكسجين في الهواء، فإن «موبايل فيزكس» تستخدم وحدات استشعار الهاتف الذكي والكاميرات لتحديد مواصفات الهواء، بما في ذلك درجة النقاء، ومستويات الدخان، ومعدل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة، وغير ذلك، ولو كان الهاتف موجوداً داخل جيب المستخدم.