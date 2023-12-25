10 إجراءات احترازية لحماية نفسك ومن حولك من العدوى بمتحور كورونا الجديد JN.1

القاهرة - سمر حسين - صحة

تهتم منظمة الصحة العالمية بنشر النصائح الاحترازية بشأن فيروس كورونا ومتحوراته أولا بأول، لهذا السبب هناك مجموعة من النصائح العاجلة نشرها الموقع الرسمي للمنظمة عبر الويب سايت الخاص بها، لإرشاد ملايين الناس حول العالم للطريقة الصحيحة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد JN.1، وأي متحور آخر.. فما هي؟.

نصائح الصحة العالمية للوقاية من متحور كورونا

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة لمنظمة الصحة العالمية، تتمثل النصائح الاحترازية الـ10، للوقاية من فيروس كورونا الجديد في التالي:

1-احصل على التطعيم بمجرد أن يحين دورك والتزم بالإرشادات المحلية بشأن التطعيم.

2-حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض. وتجنّب الحشود والمخالطة.

3-ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيق تدابير التباعد البدني، وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

4-نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

5-غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

6-تخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

7-إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 وأظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

8-تجنب الأماكن المغلقة أو المكتظة.

9-قابلْ الناس في الخارج.. تُعد التجمعات في الهواء الطلق أكثر آمانا من التجمعات في الأماكن المغلقة، ولاسيما إذا كانت الأماكن المغلقة صغيرة ولا يدخلها الهواء.

10-إذا لم تتمكن من تجنّب الأماكن المكتظة أو المغلقة، فاتخذ الاحتياطات التالية:

-افتح نافذة لزيادة حجم التهوية الطبيعية عندما تكون في مكان مغلق.

-ارتد الكمامة فوراً.

أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

بحسب تصريح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، متحور كورونا الجديد 1.JN، يتسبب في مضاعفات تنفسية والتهاب رئوي، تتشابه مع البرد، وتتمثل أعراضه في التالي:

- الحمى.

- السعال.

- الإعياء الشديد.

- شدة الاحتقان.

- سيلان الأنف.

- الصداع الشديد.