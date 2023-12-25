تعرف على أشهر 3 جدات في الوسط الفني.. «شكلهم أصغر من سنهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتمتع النجمات بأجساد رشيقة ممشوقة، حيث تحرصن على العناية ببشرتهن ولياقتهن البدنية، وعند رؤية بعضهن قد تظن للوهلة الأولى أنهن فتيات في العشرين، وفي الحقيقة البعض منهن لديه أحفاد.

وتستعرض «هن» في السطور التالية أهم النجمات في الوسط الفني، اللاتي تمكن من الحفاظ على رشاقتهن رغم كونهن جدات في الغالب.

جدات في الوسط الفني احتفظن برشاقتهن

1- غادة عبد الرازق:

الفنانة غادة عبد الرازق، التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب متابعيها، تمكنت من أن تحافظ على أناقتها وشخصيتها القوية المرحة، ومن يراها يظن أنها مازالت في الثلاثين من عمرها، إلا أنها في الحقيقة لديها حفيدتين.

وذكرت الفنانة «غادة» خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية mbc مصر، أنها اختارت أسماء حفيدتيها على اسم زوجات الرسول، وهن «جويرية وخديجة»، وتحرص دائما على مشاركة الكثير من الفيديوهات معهن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

2- هيفاء وهبي:

تحتل الفنانة هيفاء وهبي صدارة الفنانات العربيات من حيث الجمال والرشاقة، وعلى الرغم من عمرها إلا أنها احتفظت بكامل نشاطها وأناقتها، ولديها الآن حفيدتين من ابنتها الفنانة الشابة زينب نصر فياض، التي تشارك معها الكثير من الصور والفيديوهات رفقة ابنتيها «دانييلا»، و«رهف» عبر تطبيق «إنستجرام»، ورزقت هيفاء وهبي بأول حفيداتها وهي في الثلاثينيات من عمرها.

3- أصالة:

استقبلت الفنانة «أصالة» حفيدتها الأولى لابنتها شام الذهبي، وتعيش حاليا حالة من الفرحة مع عائلتها، لتصبح بذلك جدة لأول مرة وهي مازالت في عمر صغير.