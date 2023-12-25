يقتل في هذه الحالة.. كيف ينتشر فيروس الحصبة داخل دماغ الإنسان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في دراسة جديدة، رسم باحثون من مؤسسة «مايو كلينك» الطبية الشهيرة، خريطة لطريقة تحور فيروس الحصبة وانتشاره في دماغ شخص توفي بسبب مرض دماغي نادر، بحثاً عن طريقة لمعرفة كيف ينتشر فيروس الحصبة في دماغ الإنسان، وخلال البحث توصلوا إلى مرض خطير وهو أحد مضاعفات فيروس الحصبة.

وباستخدام أحدث الأدوات في التسلسل الجيني، أعاد الباحثون بناء كيفية استعمار مجموعة من الجينومات الفيروسية للدماغ البشري، واكتسب الفيروس طفرات مميزة أدت إلى انتشاره من القشرة الأمامية إلى الخارج.

كيف يتنشر مرض الحصبة في الدماغ؟

وبحسب تصريحات خاصة لـ«هن» قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ربما تهدد الحياة، إذ توفي به 128.000 شخص في عام 2021 - معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، كما أدت جائحة كوفيد-19 إلى حدوث انتكاسات في جهود الترصُّد والتحصين منه، وكذلك تسبب تعليق خدمات التمنيع وانخفاض معدلات التطعيم والترصُّد في جميع أنحاء العالم إلى تعريض ملايين الأطفال للأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة، وتنتشر الحصبة في الدماغ وتسبب تورم في اسوأ الحالات.

وأضاف «بدران» قائلا إن الحصبة لا تزال شائعة في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتؤدي البنية التحتية الصحية والخدمات الصحية المتضررة في البلدان التي تعاني من كارثة طبيعية أو نزاعات أو حروب أو تتعافى منها إلى تعطيل التمنيع الروتيني، كما أن الاكتظاظ في المخيمات السكنية يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وأكد «بدران» أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو أسباب أخرى لضعف جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب الحصبة، وبالنسبة للوضع في مصر فهو مستقر، لكن لا تزال الحصبة شائعًة في أجزاء كثيرة من العالم وتحدث حالات تفشي واسعة النطاق من وقت لآخر.

خطورة الحصبة

وتنتشر الحصبة بسهولة، عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس وتسبب طفحًا جلديًا وحمى يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة وتهدد الحياة، بحسب «بدران».

مضاعفات الإصابة بالحصبة

- الالتهاب الرئوي وهو أكثر المضاعفات شيوعاً لمرض الحصبة.

- التهابات الجهاز التنفسي.

- التهاب الدماغ الحاد التالي للعدوى.

- التهاب الدماغ الشامل المتصلب تحت الحاد (SSPE)؛ والتهاب الدماغ هو عبارة عن تهيج وتورم، وهو مرض خطير خاصة مع قلة المناعة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.