الخوخ الناعم .. لون 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت مجلة Stylight الألمانية إن لون الخوخ الناعم يمثل لون 2024 في الموضة والتجميل والأثاث والديكور، وذلك وفقاً لمعهد "بانتون" الأمريكي للألوان.

وأوضحت المجلة أنه درجة من لون الخوخ الناعم والرقيق، بين البرتقالي والوردي، تثري الروح والجسد والذهن.

كما يتمتع هذا اللون بطابع يبعث على الدفء ويعبر عن التعاطف والرغبة في الترابط والشعور بالفرح والسعادة.

طرق التنسيق

وأشارت المجلة إلى أنه يتناغم عندما يكون بدرجة الباستيل مع الألوان الفاتحة مثل الأبيض، والكريم، والبيج، والرمادي الفاتح، كما أنه يبدو أنيقاً مع البني والأزرق، ويبدو في قمة الأناقة والفخامة في إطار إطلالة المونوكروم أحادية اللون.

ولمظهر أكثر جاذبية وجرأة، يمكن تنسيقه وفقاً لمبدأ "كتل الألوان"، على سبيل المثال مع الوردي والأحمر.