فيروس يصيب طفلك بـ«إنفلونزا المعدة».. ما علاقته بانخفاض درجات الحرارة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر برد المعدة من الأمراض الشائعة التي تنتشر في فصل الشتاء وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وذلك لأن هذا المرض يحدث بسبب فيروس شهير يسبب أعراضا مرضية شائعة، لهذا يزيد اهتمام الأمهات بمعرفة طرق الوقاية من برد المعدة «التهاب المعدة الفيروسي» ليتمتع أطفالهن بصحة جيدة.

طرق الوقاية من برد المعدة

وبحسب تصريح لـ«هن»، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السبب الرئيسي لإنفلونزا أو برد المعدة هو فيروس النوروفيروس، وطرق الوقاية منه هي نفسها طرق الوقاية من النورفيروس، وهي كالتالي حتى تتبعيها مع طفلك:

-غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون.

- تجنب الأطعمة والمياه الملوثة.

- تطهِّير الأسطح التي قد تكون ملوثة.

- يفضل استخدام محلول الكلور المطهر وارتدِاء قفازات.

- المكوث في المنزل ثلاثة أيام بعد التعافي.

أعراض برد المعدة

وأضاف «بدران» خلال حديثه عن برد المعدة، أهم الأعراض والمضاعفات وهي كالتالي:

- الإسهال الشديد.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- صداع.

- آلام بالأطراف.

- آلام المعدة.

- مغص.

- الغثيان.

- القيء.

- الخمول.

- تعب شديد.

- والشعور بألم في المعدة والقيء بعد فترة تتراوح بين 12 و48 ساعة من التعرض للفيروس.

- تستمر أعراض نوروفيروس لمدة يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تمامًا دون الحاجة إلى علاج، ويتعافى معظم المرضى خلال 72 ساعة دون أي مضاعفات.

- قد يعاني كبار السن والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة من مرض أكثر خطورة وطويل الأمد.

- في حالات قلة المناعة قد تتطور العدوى تبدأ أعراض الإسهال ويحدث جفاف يهدد الحياة.