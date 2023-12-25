قرار مصيري اتخذه حسام البدري قبل وفاة والدته.. تراجع عنه في آخر لحظة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحيل مؤثر بعد أيام من المكوث بالعناية المركزة، إذ ودع صباح اليوم الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي والحالي لنادي الزهراء العراقي، والدته، التي تحدث عنها قبل أيام من رحيلها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر شاشة «ON time»، قائلا إنه ترك عمله من أجلها، متمنيًا أن تتعافى من وعكتها الصحية.

قرار حسام البدري قبل وفاة والدته

قرابة الشهر كانت والدة حسام البدري تصارع المرض في العناية المركزة، جتى أصبح «مشتتًا» بحد وصفه وترك عمله منذ دخولها المستشفي، وظل بجوارها 5 أيام، كانت تلك الفترة الصعبة في حياته سببًا في تفكيره في قرار مصيري، إذ قال في مداخلة هاتفية مع كابتن شوبيير: «دعواتكوا ليها، هي ما زالت في العناية المركزة ما يقرب من شهر، ونأمل أن الحالة تتحسن، أنا رجعت من السفر أول ما سمعت أنها دخلت العناية المركزة، وقعدت معاها 5 أيام، وكنت بفكر طبعاً أعتذر لنادي الزهراء عن استكمال المشوار».

فترة مهمة لنادي الزهراء أعادته العراق

يشهد نادي الزهراء العراقي، الذي انتقل إليه المدير الفني الأسبق النادي الأهلي، في 31 يوليو من هذا العام، أحداثًا مهمة بسبب مشاركة العراق في بطولة آسيا، وهو السبب الذي أعاده إلى العراق مجددًا في ظل مرض والدته، التي لم تغب عن عقلة في فترات تدريبه.

وأشار حسام البدري، إلى أنه بعدما فكر في المكوث بجانبها والاعتذار عن عدم استكمال مسيرته في «الزهراء»، قرر العودة مجددا: «رجعت عشان الفترة دي مهمة جدا، وفي توقف يوم 31 لأن العراق هتشارك في بطولة آسيا، هنشوف الأمور، لأن الوالدة بتبقى غالية جدا والواحد بيبقى مشتت لما يحصل لها حاجة».