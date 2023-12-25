من الأكثر استفادة في الزواج؟.. دراسة تكشف مفاجأة عن مكاسب الرجل والمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشتكي بعض الرجال من الظلم في الحياة الزوجية، وأنهم الأكثر عملا ومشقة من أجل الأسرة، والأكثر تحملا للأعباء بعد الزواج، في حين يرى هؤلاء أن النساء هن الأكثر ترفا في تلك العلاقة، وأنهن يحصلن على السعادة مقابل شقاء زوجها، لكن كسرت دراسات حديثة تلك الصورة الذهنية لدى البعض، معلنة أن المرأة هي الأكثر ظلما في الزواج، بنيما الرجل هو الأكثر استفادة.

الرجل الأكثر صحة في الزواج

الرجل بعد الزواج تتحسن حالته الصحية والنفسية أكثر من المرأة المتزوجة، تلك هي النتائج التي خلص إليها علماء جامعة كولدج بلندن، وكذلك نتائج دراسة أخرى نتشرت نتائجها في بالمجلة الأمريكية للصحة النفسية، فقد كشفت الدراستين مفاجأة بشأن تمتع الرجل المتزوج بصحة أفضل من الرجل الأعزب، كما أن الزواج يعود على الرجل بنشاط ذهني أعلى، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التنفس، بجانب تقوية العظام، جميعها منافع صحية تميزه عن الرجل غير المتزوج.

وتشير الدراسة، إلى أن الزواج يمكن أن يطيل عمر الرجل 17 عاما، عن نظيره الأعزب، بينما المرأة يمكن أن يزيد عمرها 15 عاما فقط، ما يجعل الرجل متفوقا عليها، كما يحمي الزواج الرجل من الأمراض السرطانية بنسبة 24%، بينما يحمي المرأة بنسبة 17%، بالإضافة للحماية التامة من سرطان البروستاتا.

تأثيرات نفسية جيدة على الرجل

لم تكن المنافع على الرجل المتزوج جسدية فقط، إنما أيضا يستفيد أكثر من المرأة المتزوجة من الناحية النفسية، لأن عمل الزوج يبعد عنه الاكتئاب، نظرًا لإشباعه الغريزة الرئيسية التي تحرك الذكور، ويتزوجون لأجها.

وتقول الدكتورة إيمان الريس مستشار تربوي ونفسي وأُسري، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن ما قالته الدراسة حول نفسية الرجل بأنه بالفعل يبحث عن الزواج بشكل أولى لإشباع رغبته الغريزية، ما يجعله أكثر سعادة، بينما المرأة تبحث عن العواطف، كما يحقق الزواج للرجل الاستقرار الذي يريده.

ويضيف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ«هن»، حول كيفية استقرار الزواج أيا كان من الأسعد بين الطرفين، هو أن المقومات الأساسية لتواجد السعادة بالزواج تتمثل في القدرة المالية للرجل، والعلم لدى الطرفين، والتفاهم فيما بينهما، وتوافر الآمان، وتبادل الاحترام بينهما.

على الرجل مجاهدة النفس

وعن نصائح الزواج تحدث الإمام الغزالي، وخص الرجال، إذ قال نقلا عن دار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك»: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربيته لأولاده.