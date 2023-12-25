هذا ما يحدث للكوليسترول الضار في جسمك عند تناول الطعمية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الطعمية المحشية من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وخاصًة في وجبة الإفطار والعشاء، دون معرفة هل لها تأثيرات ضارة على صحة الجسم أم لا ؟

لذا في هذا الصدد، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن الطعمية المحشية خطرها يكمن في عملية القلي التي تزيد من الدهون المهدرجة والتي تتحول إلى دهون ثلاثية في الجسم، وبالتالي تزيد من المخاطر الصحية، ومن أبرزها ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

وأوضحت ليندا، أن حشو الطعمية بالهريسة المصنوعة بالشطة الغنية بمادة الكابسين، لا تهدد صحة الجسم، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها محاربة الجذور الحرة التي تحفز الخلايا السرطانية، وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولكن يفضل تجنبها في الحالات التي تعاني من التهابات المعدة لتجنب تفاقم الأمر.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن قلي الطعمية المحشية تكشف الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ومنها :

1- خطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة الدهون المشبعة التي تزيد من كوليسترول الضار، وخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

2- زيادة السعرات الحرارية التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ويمكنها أن تعرض لخطر الإصابة بالسكري، حيث تزيد من مقاومة الأنسولين.

3- تزيد من خطر ارتفاع الالتهابات الموجودة في الجسم.

4- تؤثر على صحة جهاز المناعة بالسلب، وتجعله أقل قوة في محاربة الأمراض مثل العدوات وغيرها.

وكشفت ليندا، أن هناك حالات يفضل تجنب تناول الطعمية بشكل عام، ومنهم :

- المصابين بأي مشكلة صحية، لتجنب تفاقمها مثل ارتفاع الكوليسترول الضار، والسمنة، وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة.

- كبار السن، لضرورة اتباع نظام غذائي صحي، نتيجة لضعف مناعتهم.

- الأطفال، حيث يكون من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على نموهم بشكل جيد.

- الحوامل، حتى لا تتأثر صحتها هي أو الجنين بشكل سلبي، وتحتاج خلال الـ 9 أشهر تناول الأطعمة المفيدة والمليئة بالعناصر الغذائية لتقوية المناعة وتعزيز نمو الطفل.

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