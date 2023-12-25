نوع جبن يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الجبن هو إحدى المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها من حليب الأبقار أو الماعز أو الأغنام أو الإبل، وعلى الرغم من مذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية، إلا أن هناك أنواعا من الجبن تخفض مستويات الكوليسترول الضار.

تعد الجبن أيضًا مصدرًا للدهون المشبعة، ما يزيد المادة الدهنية ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المصابين بالسكري معرضون بالفعل لخطر أكبر للإصابة بمشاكل في القلب، لذا فإن الجبن ليس الخيار الأفضل لهم أيضًا، ومع ذلك، يبدو أن هناك نوعًا واحدًا يمثل استثناءً لقاعدة الكوليسترول، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وجدت دراسة أجراها باحثون بريطانيون ونشرت في المجلة الطبية البريطانية الأسبوعية BMJ، أن بعض أنواع الجبن المليئة بالثقوب لا تعمل مثل منتجات الألبان الأخرى.

يتميز جبن "جارلسبيرج" بأنها لذيذة المذاق وخفيفة ولينة ومصنوع من حليب الأبقار، ولاحظ الباحثون أيضا تأثيرها في ترقق العظام، والكوليسترول الضار.

ونظروا في حالة 66 امرأة تتمتع بصحة جيدة، بمتوسط ​​عمر 33 عامًا ومؤشر كتلة الجسم 24، وهو ما يعتبر "طبيعيًا".

حصل هؤلاء المشاركون على حصة يومية تبلغ 57 جرامًا من جارلسبيرج أو 50 جرامًا من كاممبير لمدة ستة أسابيع.

كل ستة أسابيع، أخذ الباحثون عينات دم من المشاركين جميعهم للتحقق من البروتينات الرئيسية، وفيتامين K، والأوستيوكالسين، والببتيد (PINP) المشارك في دوران العظام.

اختار فريق البحث أنواع الجبن ( جارلسبيرج وكاممبرت)، لأنهما يحتويان على محتوى مماثل من الدهون والبروتين، لكن الجبن النرويجي غني أيضًا بفيتامين K2.

وأظهرت النتائج أن مستويات الكوليسترول الضار انخفضت بشكل واضح بعد تناولهم جبن "جارلسبيرج".

وشهدت مجموعة جارلسبيرج أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الهيموجلوبين السكري، وهو الشيء الذي يُنْتَج عندما يلتصق السكر في الجسم بخلايا الدم الحمراء.

وكتب الباحثون: "أن استهلاك جبن جارلسبيرج اليومي له تأثير إيجابي على الأوستيوكالسين، وعلامات دوران العظام الأخرى، والهيموجلوبين السكري والدهون والوقاية من مرض السكري".

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