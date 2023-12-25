اللي اشترى دلوقتي يبيع إمتى؟.. مفاجأة تنتظر عشاق الاستثمار في الذهب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الذهب بالنسبة للنساء إكسسوار واستثمار، وكل فترة يمكن أن يذهبن لشراء مشغولات ذهبية لبيعها عند الحاجة، لكن ما التوقيت المثالي لضمان تحقيق مكسب كبير؟ السؤال المحير دائما، رد عليه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن بالغرفة التجارية سابقًا، عبر «هن»، مقدما هدية لكل من يرغب في شراء الذهب في الفترة الحالية.

ما الوقت المناسب لبيع الذهب؟

بالنسبة للمعدن الأصفر تختلف اتجاهات النساء حوله، منهن من يحرصن على شرائه للزينة، وأخريات من أجل الإستثمار، والبعض يقمن بتخزينه فترات طويلة، ثم يبعه وقت الحاجة إليه، وفي كل الحالات، يُجمع خبراء الذهب، على أنه استثمارًا مضمونًا، وفي ظل ارتباط الذهب بالأحداث العالمية التي تشهد عدم استقرار، تتساءل السيدات اللواتي اشترين الذهب حاليًا عن أفضل وقت للبيع، حتى يحققن استفادة مادية منه، وهو ما أجاب عليه نادي نجيب، قائلا:«اللي اشترى دلوقتي علشان يحصل على مكسب مضمون من الدهب، ممكن يبيع بعد شهر أو شهر ونص».

وأكد «نجيب»، أن الأحداث العالمية تتحكم في سعر الذهب، وما يحدث في العالم من الممكن أن يكون سببًا في مكسب مضمون لمن يريد البيع بعد شهر أو شهر ونصف.

ما أفضل أنواع الذهب للاسثمار؟

ولم يحدد سكرتيرعام شعبة المعادن بالغرفة التجارية، نوعا محددا من الذهب، بأنه الأفضل من حيث الاستثمار، مؤكدًا أن جميع أنواع الذهب لها مكاسب مضمونة في النهاية: «أي دهب كويس للاستثمار، سواء جنيهات أو سبائك وأي عيار، لأن الدهب دهب، والمكسب على كله».