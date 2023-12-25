"حادث كارثي".. مغنية ماليزية تلبي طلب معجب للخروج معه- ولكن ما حدث غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يتحول الإعجاب إلى هوس، الذي يقود بدوره إلى كارثةٍ كبيرة لا محالة، وهو ما حدث مع مطربة ماليزية قادها هوس أحد معجبيها إلى حتفها، بعد أن لقيت مصرعها على يديه.

المعجب المهووس ظل يلاحق المطربة الشهيرة لمدة عامين حتى يحظى بلقاء معاها وبعض الكلمات وربما صورةً وتوقيعًا يتخر بهما، إلا أن اللقاء المرتقب والذي انتظره طويلًا تحول إلى كارثة، حسبما ذكره موقع 8days.

المطربة صاحبة الـ26 عامًا لقيت حتفها بثماني طعنات، إحداها كانت ضربة قاتلة في القلب على يد المعجب المهووس بها، الذي كان يحاول الوصول إليها طوال سنتين، حتى وافقت على لقائه وتناول بعض الطعام معه.

اللقاء المنتظر تحول إلى جريمة مفجعة وأليمة، بعد أن دخل المعجب المهووس مع نجمة أحلامه في مشادة كلامية، فطعنها داخل سيارتها في واقعةٍ صورها شهود عيان داخل أحد المباني السكنية.

هوس المعجب بنجمته لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد أن قتلها نقلها إلى الكرسي الخلفي وقاد السيارة إلى منزله، ولكن سرعان ما تواصل الشهود مع رجال الشرطة، وتم القبض عليه بعد مرور 3 ساعات على الواقعة.

وكشف صديق المجني عليها لوسائل الإعلام، أن القاتل صاحب الـ44 عامًا كان يحاول التودد لها أكثر من عامين ووافقت من باب اللطف، وتبين أن صديقته التي فارقت الحياة تترك طفلة بعمر الـ3 سنوات من زوجها السابق.

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