سيدة تلد توأما في يومين مختلفين.. والسبب مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في حدث نادر وربما تكون المرة الأولى، أنجبت سيدة من ألاباما في الولايات المتحدة طفلتين توأم في يومين منفصلين، وآثار ذلك رعب العديدين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «washingtontimes».

التوم لم يكن الولادة الأولى للسيدة التي تدعى كيلسي هاتشر، إذ أنجبت 3 أطفال من قبل، وفي كل مرة كانت تحمل طفلا واحدًا.

في الحمل الثالث لـ«كيلسي» تبين أنها صاحبة رحم مزدوج، وهي من الحالات الوراثية التي تحدث في 0.3٪ من النساء، ولم يكن هناك قلق عند اكتشافها هذه الحالة الصحية من الطبيب المتابع للحالة لأنه كان جنينا واحدا.

وقالت الدكتورة شويتا باتيل من قسم أمراض النساء والتوليد في UAB، والمتابعة لحالات الولادة الخاصة بـ«كيلسي»، في بيان: «وجود طفلين في رحمين منفصلين كان بمثابة مفاجأة طبية حقيقية»، وتم مراقبة الحالة الطبية للأم جيدًا حتى جاء موعد الولادة، وكانت المفاجأة الثانية ولادة الطفلين في يومين متتالين.

وجاءت الطفلة الأولى مثل أشقائها السابقين عن طريق الولادة الطبيعية، ولكن ولادة شقيقتها جاءت بطريقة أخرى، وولدت عن طريق عملية قيصرية، وكان الفرق في موعد الولادة نحو 20 ساعة، مع العلم أن الطفلتين ليستا توأما متطابقا، فكل منهما تطور من بويضة مختلفة.

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