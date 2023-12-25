حسام موافي يحذر: هذا النوع من الضغط يسبب انفجار المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أكثر أسباب انفجار المخ شيوعًا، ويحدث عندما يرتفع الضغط في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "يسبب الضغط المرتفع حدوث انفجار بالمخ، وذلك عندما يصل الضغط في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ إلى مستويات خطيرة".

وتابع: "كما يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين أيضًا إلى زيادة خطر حدوث نزيف في المخ، حيث يعمل على تثبيط الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر عرضة للتمزق".

وأوضح موافي: "غالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم في مراحله المبكرة، ولكن مع تطور الحالة، تظهر بعض العلامات، مثل: صداع خلف الرأس، النهجان، الدوخة، ألم في الصدر، عدم انتظام ضربات القلب".

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