"السم البطيء".. طبيب يحذر من مكعبات مرق الدجاج - كارثة تحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ الكثير من ربات المنزل إلى استخدام مكعبات مرقة الدجاج أثناء طهي الطعام، وعلى الرغم من أن مذاقها لذيذ إلا إنها تحمل العديد من المخاطر الصحية.

وأوضح استشاري التغذية، د. باسم أبو بكر، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك"، الأضرار الصحية لاستعمال مكعبات مرق الدجاج.

وقال استشاري التغذية: "مكعبات مرق الدجاج يطلق عليها "السم البطئ"، نظرا لأنها تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتأثير على دقات القلب والبصر ومشاكل كثيرة عند الأطفال وخاصة نمو الدماغ، وإصابة كبار السن بمرض الزهايمر، وبالنسبة للنساء فهي تؤثر على الإنجاب وغير صحية أثناء الحمل والرضاعة.

وتابع أبو بكر: "تتسبب مرقة الدجاج في تراكم مادة الرصاص، كما إنها تحتوي على دهون مهدرجة والمزيد من ملح الطعام والنكهات الضارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وكشف باسم أبو بكر عن البديل قائلا: "يجب على ربة المنزل سلق الدجاج مع المواد الغذائية الجيدة التي تساهم في تقوية العظام مثل الخضروات والنباتات مثل الليمون والخل والبهارات والبصل والثوم؛ نظرا لأن كلها مواد تضيف مضادات أكسدة وتغذية ومناعة".

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