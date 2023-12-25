انتبه إليها.. علامة خطيرة عند البلع تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

سرطان المريء هو واحد من أخطر أنواع السرطانات التي يمكن أن تؤثر على جسم الإنسان، لذلك، من المهم أن تكون على دراية بأي علامات تحذيرية للمرض.

كما يوحي الاسم، يوجد هذا السرطان في المريء، والذي يُعرف أيضًا باسم المريء أو أنبوب الطعام، الذي يربط الفم بالمعدة، بحب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ونظرًا لموقع المرض، يمكن أن تظهر العلامات عند تناول الطعام أو بعد الوجبة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أحد هذه الأعراض هو عسر البلع، هذا هو المصطلح الطبي لصعوبة البلع.

عسر البلع يمكن أن يسبب:

السعال أو الاختناق عند الأكل أو الشرب

جلب الطعام مرة أخرى " القيء"، وأحيانًا عن طريق الأنف

الشعور بأن الطعام عالق في حلقك أو صدرك

- صوت رطب عند الأكل أو الشرب.

وبمرور الوقت، قد يكون لهذا تأثير سلبي على مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك فقدان الوزن والجفاف والتهابات الصدر المتكررة.

ولا تعد صعوبة البلع بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان، على الرغم من أنها قد تكون ناجمة عن شيء آخر، ومع ذلك، فمن الأفضل طلب المشورة من طبيب إذا واجهت ذلك.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) من أن أعراض سرطان المريء قد يكون "من الصعب اكتشافها".

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى للسرطان المرتبط بالهضم ما يلي:

حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي

أعراض عسر الهضم، مثل التجشؤ بكثرة.

يمكن أن يسبب سرطان المريء أيضًا:

السعال الذي لا يتحسن

صوت أجش

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك

الشعور بالتعب أو عدم وجود طاقة

ألم في الحلق أو منتصف الصدر، خاصة عند البلع

براز أسود أو سعال دموي (رغم أن ذلك غير شائع).

ومع ذلك، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "هذه الأعراض شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة، إن وجودها لا يعني بالتأكيد أنك مصاب بسرطان المريء، ولكن من المهم أن يتم فحصك من قبل طبيب، وهذا لأنه إذا كان سببها السرطان، فإن اكتشافه مبكرًا يجعله أكثر قابلية للعلاج."

ويجب حجز موعد عاجل مع طبيب في هذه الحالات:

لون برازك أسود أو أحمر داكن

لديك أعراض سرطان المريء وتشعر بالقلق، ولكنك غير متأكد

في الموعد المحدد، قد يقوم الطبيب بتحسس رقبتك وبطنك، ويرتب لك إجراء فحص الدم.

وإذا كانت لديه مخاوف من احتمالية إصابتك بالسرطان، فسوف يحيلك إلى أخصائي في المستشفى.

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