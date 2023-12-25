هجوم كبير على رياض محرز بسبب زوجته تايلور وارد.. «طلع بيشتغلنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف محرج تسببت فيه تايلور وارد، زوجة لاعب النادي الأهلي السعودي، رياض محرز، إذ تسببت منشوراتهما على «إنستجرام»، إلى اندلاع عاصفة من الهجوم الحاد على رياض محرز، بسبب تعليقه على الأحداث الدامية الدائرة في قطاع غزة، والاحتفال برأس السنة الميلادية.

منشورات رياض محرز وزوجته

انتقد قائد المنخب الجزائري، رياض محرز، المحتفلين بعيد الميلاد بشجرة الكريسماس بينما تدور الأحداث المولمة في غزة، عبر نشر صورة تعبر عن الدمار الشامل بها، وأظهرت الصورة التي نشرها رياض محرز، جانب منها كل العالم الذي يحتفل بشجرة عيد الميلاد، والنصف الآخر من الصورة نيران على هيئة شجرة، تمثل قطاع غزة، وبمجرد نشره تلك الصور أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بموقفه كونه لاعب كرة عالمي ويدعم غزة بكل فخر.

لم تلبث تلك الإشادات إلا بضعه دقائق، حيث قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر «استوري»، زوجة رياض محرز، تايلور وارد، عبر منصة «إنستجرام»، إذ نشرت صورا من احتفالاتهما برأس السنة، بصورة شجرة الكريسماس المُزينة، برفقة أطفالهما الذين ظهروا بملابس سانتا كلوز، وهو ما أظهر تضاد حاد من الجانبين.

هجوم الجمهور على رياض محرز

بمجرد انتشار «استوري» زوجة رياض محرز، انهمرت التعليقات الساخرة والهجومية على تصرف اللاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها: «رياض محرز طلع بيشتغلنا، كما أخرى عبر «فيسبوك»، «رياض محرز فاكرنا منعرفوش أكونت المدام»، وكتبت أخرى: «المسرحية اشتغلت»، بينما علقت ثالثة، «ليه يعني كده»، وسخر آخر: «زوجة رياض محرز: no risk no fun».

زواج رياض محرز وزوجته تايلور وارد

جدير بالذكر أن رياض محرز تزوج من تايلور وارد، عارضة الأزياء البريطانية، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لسنوات، وأقاما أكثر من حفل زفاف إرضاء للأهل، وكان الاخير هو عقد قرانهما تبعًا للشريعة الإسلامية في شهر يناير 2022، وظهرت العروس بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت وارد «جامب سوت» من الجبير الأبيض، مع تسريحة الشعر الأشقر المنسدل المموج قليلًا.