هل يتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا؟ .. خبيرة أبراج تتوقع مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة، اليوم الأثنين، حيث يلتقي النادي الأهلي ضد فريق سيراميكا كليوباترا في دور نصف نهائي السوبر المصري، المقام في أبو ظبي، الإمارات، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعتبر مباراة اليوم فرصة ذهبية للمارد الأحمر، ويسعى الفريقين إلى الوصول للمباراة النهائية، لاقتناص كأس السوبر المصري، وتقام المباراة وسط جماهير عريقة في استاد محمد بن زايد.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، عن حظوظ لاعبي الفريقين في مباراة اليوم.

حظوظ لاعبي الأهلي المصري

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 18 ديسمبر 1988(برج القوس) : القمر في مواجهة برجه مما يجعله مشوشًا، لذا من المهم أن يضاعف تركيزه، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارا وقدرة على الصمود.

علي معلول 1 يناير 1990 (برج الجدي): القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه نشاطا وطاقة، وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم، كما أن الشمس في برجه تجعله مسيطرا على أدواته ويظهر ذلك على أرض الملعب.

إمام عاشور 2 فبراير 1999 (برج الدلو): القمر والمريخ يمنحانه روح الحماس، و طاقة ولياقة بدنية عالية، ما تجعله مستعدا للتعاون بشكل كبير مع زملائه لتحقيق الفارق.

ياسر إبراهيم 10 فبراير 1992(برج الدلو): القمر والمريخ يعطيه روح الحماس، وطاقة ولياقة بدنية مرتفعة، ويكون مستعدا للتعاون بشكل كبير مع زملائه والتصدي لأي هجمات من الفريق المقابل.

محمود كهربا 13 أبريل 1994 (برج الحمل) : القمر في منزل العلاقات يمنحه يقظة وسيطرة وحضور يظهر على أرض الملعب، كما يجعله يحسن التصرف أمام المفاجآت خلال المباراة.

بيرسي تاو 13 مايو 1994(برج الثور): القمر بمنزله الثاني يجعل تركيزه أقل، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تمنحه فرص للاجتهاد لتحقيق الفارق.

حظوظ لاعبي سيراميكا كليوباترا

محمد بسام 25 ديسمبر 1990 (برج الجدي): القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه نشاطا وطاقة، وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم، كما أن الشمس في برجه تجعله مسيطرا على أدواته.

أحمد ياسر ريان 24 يناير 1998(برج الدلو): القمر والمريخ يجعله في حماس، وطاقة ولياقة بدنية عالية، ويبدو مستعدا للتعاون بشكل كبير مع زملائه لتحقيق انتصار.

سعد سمير 1 إبريل 1989 (برج الحمل): يحالفه الحظ في أرض الملعب، وأمامه فرص كبيرة لإحراز أهداف.

أحمد القندوسي 22 يونيو 1999 (برج السرطان): القمر في منزل الصحة السلبي يخفض طاقته، وقد تكون لياقته أقل، وقد يكون أيضا عُرضة للإصابة، لذا عليه الحذر.

جون إيبوكا 12 نوفمبر 1996(برج العقرب) : يخطط جيدا لكل حركة يقوم بها، لتحقيق انتصار كبير في أرض المعلب.

من الفائز في المباراة؟

تتوقع خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، أن فرص الفوز للفريقين متقاربة، ومع ذلك فريق الأهلي لديه فرصة أكبر لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية في كأس السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

عريس يعقد قرانه على حبيبته بالمستشفى فور تشخيصه بالسرطان.. وهذا ما حدث أثناء علاجه

"بالفيديو" سيدة تفقد حياتها بسبب شجرة عيد ميلاد.. ماذا حدث؟

"مشاهد مرعبة" ساحر يدفن حيًا في بث مباشر.. فما القصة ؟

اخفت كمية من المخدرات في مكان صادم.. القبض على سيدة في مطار بالهند

أغرب من الخيال.. طائرة تهبط وسط الطريق أثناء مرور السيارات "فيديو"