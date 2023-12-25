واقعة غير مسبوقة.. إجراء أول محادثة مع حوت – كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غير مسبوقة، نجح علماء في إجراء محادثة مع "حوت أحدب" بلغته الخاصة، بعد تعاون باحثين من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ومؤسسة ألاسكا للحيتان، وSETI (البحث عن الذكاء خارج الأرض)، من أجل التواصل مع الحيتان.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة PeerJ، أجرى الفريق محادثة مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب يدعى "توين" بلغته الخاصة، بعدما أبحر العلماء بقارب قبالة سواحل ألاسكا، وقاموا بتشغيل ما يسمى "مكالمة الاتصال" في المحيط لمعرفة ما إذا كانت أي حيتان ستستجيب، بحسب "بيزنس إنسايدر".

وقالت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان، الأستاذة في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، إن الحيتان تستخدم "مكالمة الاتصال"، التي تشبه التحية البشرية، لاستدعاء الحيتان الأخرى، أو إعلام بعضها البعض بمكان وجودها.

أما فريد شارب، المؤلف المشارك والباحث الرئيسي في مؤسسة ألاسكا للحيتان، قال: "إنها واحدة من الإشارات الأكثر شيوعا ضمن ذخيرة الصوت الاجتماعي للحوت الأحدب".

وسبح الحوت "توين" نحو القارب وقام بالدوران حوله، وخلال الـ20 دقيقة التالية، أطلق العلماء نفس مكالمة الاتصال 36 مرة مختلفة على فترات متفاوتة، واستجاب توين للمكالمة في كل مرة.

وجاءت النداءات من الحيتان الحدباء التي سجلها الباحثون من مجموعة صغيرة من الحيتان في اليوم السابق للقاء، وضمت المجموعة توين، لذلك من الممكن أن توين كانت تستجيب لإشارتها الخاصة.

وقالت بريندا: "إذا انتظر العلماء 10 ثوان قبل إعادة الاتصال بـ الحوت"توين"، فإنه بدوره سينتظر 10 ثوانٍ قبل الرد، هذا النوع من المطابقة الفاصلة يشير إلى أن توين كان منخرطًا في تبادل متعمد".

وأضافت: "نعتقد أن هذا هو أول تبادل تواصلي من نوعه بين البشر والحيتان الحدباء بلغة الحدباء".

ويأمل العلماء في تطبيق هذا العمل مع حيوانات أخرى على الأرض، بما في ذلك الحيتانيات الأخرى مثل الدلافين، والحيوانات آكلة اللحوم التي تتعاون في الصيد.

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