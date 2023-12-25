JN.1 يغزو الولايات المتحدة.. احذر أعراض أحدث متحورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يثير متحور JN.1 لفيروس كورونا، القلق حول العالم، بسبب زيادة الحالات الناجمة عن الإصابة به.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (US CDC)، فإن متغير JN.1، المتغير الفرعي الجديد لأوميكرون لفيروس كورونا، مسؤول عن 44.2٪ من حالات كورونا في الولايات المتحدة حاليًا.

كما أن هناك مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول أخرى مثل الهند أيضًا، وتم اكتشاف ما مجموعه 22 حالة من هذا المتغير حتى الآن.

ويعد وجود متغير JN.1 هو الأعلى في شمال شرق الولايات المتحدة بما في ذلك نيوجيرسي ونيويورك، بينما في الغرب (أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا)، يمثل حوالي 41%، وفي وسط المحيط الأطلسي (بما في ذلك ميريلاند وبنسلفانيا وفيرجينيا ووست فرجينيا)، يمثل هذا المتغير الجديد حوالي 39% من الحالات.

أفضل في التهرب من المناعة

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يشير الانتشار المستمر لجين JN.1 إلى أن المتغير إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من أنظمتنا المناعية مقارنة بالمتغيرات المنتشرة الأخرى.

ويحذر التقرير من أن "كوفيد-19 لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل كبار السن والرضع والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة".

ما هي الأعراض الشائعة التي تظهر لدى المصابين في الولايات المتحدة؟

تظل أعراض متغير JN.1 كما هي مثل المتغيرات الأخرى، يجب على الأشخاص توخي الحذر بشأن العلامات الكلاسيكية للعدوى وهي: الحمى أو القشعريرة، والسعال، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والصداع، وآلام العضلات، وصعوبة التنفس، والتعب، وفقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم، وضباب الدماغ، واضطراب المعدة، والإسهال الخفيف والقيء.

ثاني أكثر أنواع فيروس كورونا شيوعًا في الولايات المتحدة هو HV.1

وبينما ينصب الاهتمام العالمي على متغير JN.1، فإن البديل الثاني الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة هو HV.1. وهو مسؤول حاليًا عن أكثر من 20% من حالات كوفيد، وهي ثاني أعلى نسبة من الإصابة بمتغير كوفيد.

ظلHV.1 البديل السائد حتى منتصف ديسمبر وبعد ذلك حل محله JN.1. HV.1 هو سليل متغير EG.5 والذي يُعرف أيضًا باسم Eris، وهو متغير مهيمن آخر شوهد في الولايات المتحدة في أكتوبر.

نصائح الوقاية

للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، اتبع هذه الإرشادات:

ارتدِ الكمامة في الأماكن المزدحمة أو الداخلية، خاصة إذا لم تحصل على التطعيم أو في المناطق التي ترتفع فيها معدلات انتشار العدوى.

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين.

حافظ على التباعد الجسدي عن الآخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة.

ابق على اطلاع دائم بالإرشادات المحلية واتبع توصيات مسؤولي الصحة.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، إذا ظهرت عليك الأعراض، ابق في المنزل واطلب المشورة الطبية.

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