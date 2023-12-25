لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند كتم الدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرفض العديد من الأشخاص عند التعرض لموقف صادم، إخراج دموعه، ويلجأ إلى كتمها، دون معرفة مخاطر هذا الأمر على الصحة.

واستعرض موقع "timesnownews"، الأضرار التي قد تحدث لجسمك عد كتم الدموع، كالتالي:

التوتر

ذرف الدموع يساعد على تخليص الجسم من المواد الكيميائية الناجمة عن التوتر، وبالتالي فإن كتم الدموع يزيد حدة التوتر لديك.

تزايد نبضات القلب

عندما تكون على وشك البكاء وتحاول كتم دموعك، فإن الجهاز العصبي يزيد من معدل ضربات القلب.

تهديد صحة العيون

الدموع تعمل على رطوبة عينيك حتى تكون رؤيتك أكثر وضوحا، وبالتالي فإن كتم الدموع يهدد صحة العين.

مخاطر البكتيريا

الدموع تحتوي على ما يسمى الليزوزيم، والذي يمكن أن يقتل 90-95٪ من جميع البكتيريا في خمس إلى عشر دقائق، وبالتالي عند كتم الدموع، فإن البكتيريا قد تشكل مخاطر لصحتك.

اقرأ أيضًا:

لماذا تختفى عروق بعض الأشخاص عند سحب الدم؟- اعرف السر

يقي من السرطان وأمراض القلب.. مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس.. الجسم ينذرك بـ 6 أعراض

4 علامات تصدر من المعدة تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قراءات ضغط الدم - لماذا تكون أعلى في المنزل مقارنة بعيادة الطبيب؟.. اعرف السر