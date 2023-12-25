"ملك الشتاء".. مشروب المناعة يحارب البرد ويقتل الفيروسات.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حمص الشام من المشروبات الشعبية التي يفضلها الكثير من الناس وخصوصًا في فصل الشتاء، حيث يتمتع بطعم لذيذ وفوائد صحية عديدة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، حمص الشام من المشروبات الشتوية الساخنة التي تتمتع بالعناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والألياف والمعادن والفيتامينات، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله اختياراً غذائياً صحياً جيداً.

وأضاف أن حمص الشام له العديد من الفوائد الصحية وتشمل ما يلي:

تعزيز المناعة: حمص الشام من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ما يجعله يعزز صحة المناعة، ويقاوم الأمراض، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين سي وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض والعدوى، ويحارب البرد ويقتل الفيروسات.

تحسين الهضم: حمص الشام يحسن من عملية الهضم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد على تعزيز الهضم، والحماية من الإمساك.

خفض الكوليسترول: حمص الشام يحتوي على ألياف كثيرة قابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين كفاءة الكوليسترول بالجسم.

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