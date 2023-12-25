واقعة مروعة.. رجل يجرح فتاة ويحرقها حية لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مروعة، أقبل رجل في الهند على جرح فتاة وحرقها حية.

وبحسب ndtv، قيد رجل يسمى فيتريماران، مهندسة برمجيات، تدعى نانديني، وتبلغ من العمر 24 عامًا في ولاية تاميل نادو بالهند، وجرحها بشفرة وحرقها حية.

والغريب أن فيتريماران، وهو رجل متحول، خضع لعملية تغيير الجنس من أجل أن يتزوج آر نانديني.

فيتريماران، طلب من الفتاة مرافقته، ووافقت معتقدة أنه سيعطيها مفاجأة عشية عيد ميلادها، لكنه ذهب بها إلى مكان مهجور في بونمار.

وبحسب الشرطة، عصب الرجل عينيها وقيد يديها وقدميها بالسلاسل "على سبيل المفاجأة"، قبل أن يجرح رقبتها ومعصميها، ثم أفرغ البنزين وأشعل النار في الفتاة قبل أن يفر من المكان.

وبعد سماع صراخها، قام عدد من المارة بإبلاغ الشرطة، حيث تم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى كرومبيت الحكومي لتلقي العلاج.

وقال ضابط شرطة: "في البداية، جاء المتهم للتعرف على نانديني ورافقها إلى مقر القيادة العامة لكنه اختفى فيما بعد، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه ثم حبسه احتياطيا في وقت لاحق في الحجز القضائي".

وكشف تحقيق الشرطة أن باندي ماهيسواري، 26 عامًا، درس مع نانديني في مدرسة في مادوراي، وواصلت الفتاة صداقتها معه لأسباب إنسانية حتى بعد أن غير ماهيسواري الاسم إلى فيتريماران، وكان على اتصال منتظم معها، لكنه غضب عندما بدأت تتجنبه.

وقال مسؤول في الشرطة: "لقد أصبح غاضبا بشكل مفرط عندما لاحظ أنها تتحدث مع أصدقاء ذكور آخرين، وكان هناك جدال بين الاثنين حول هذا الأمر".

وقبل عيد ميلاد نانديني، اتصل بها فيتريماران ليقول لها إنه لن يتشاجر معها وطلب منها مقابلته لأنه يخطط لـ "مفاجأة" في عيد ميلادها.

وبعد أن قدم لها ملابسها الجديدة، أخذها إلى دار للأيتام بالقرب من تامبارام وتبرع لها، في طريق عودته إلى المنزل، اصطحب نانديني إلى بونمار حيث عصب عينيها وربط أطرافها وألحق بها إصابات في رقبتها ومعصميها، وصب عليها البنزين وأشعل النار فيها، ولاذ بالفرار.

وقالت شقيقتها الكبرى إن الأسرة تلقت اتصالاً من الشرطة يفيد بأن شقيقتها قد أضرمت فيها النيران وأنها ماتت.

وسلمت الشرطة، جثمان نانديني لعائلتها.

اقرأ أيضًا:

عريس يعقد قرانه على حبيبته بالمستشفى فور تشخيصه بالسرطان.. وهذا ما حدث أثناء علاجه

"بالفيديو" سيدة تفقد حياتها بسبب شجرة عيد ميلاد.. ماذا حدث؟

"مشاهد مرعبة" ساحر يدفن حيًا في بث مباشر.. فما القصة ؟

اخفت كمية من المخدرات في مكان صادم.. القبض على سيدة في مطار بالهند

أغرب من الخيال.. طائرة تهبط وسط الطريق أثناء مرور السيارات "فيديو"