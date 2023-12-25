سر شجرة الكريسماس السوداء لـ محمد صلاح.. ما علاقتها بفلسطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

احتفل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بالكريسماس بطريقة مختلفة عن الأعوام الماضية التي كان ينشر خلالها صورا لشجرة الكريسماس بلونها الأخضر المعتاد وألوانها الزاهية، وملابس بابا نويل سواء له أو لأسرته.

ونشر «صلاح» صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لشجرة كريسماس مضيئة ولكن اختار نشرها باللونين الأبيض والأسود فقط.

لم يكتف لاعب ليفربول بالصورة فقط، وأضاف لها عبارات داعمة للقضية الفلسطينية قال فيها: «عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائه، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد».

وتساءل متابعو لاعب منتخب مصر عن دلالة شجرة كريسماس صلاح السوداء التي اختفت منها البهجة المعتادة خلال هذه الأوقات من كل عام.

وحسب موقع «Headshotlondon» البريطاني، فالصور باللونين الأبيض والأسود تصل إلى المشاعر بشكل أكبر، ولها صدى أكبر وتكون أكثر صدقًا لموضوعها من الصور الملونة.

وغالبًا ما ينظر إلى الصور باللونين الأبيض والأسود على أنها أكثر فنية وإبداعًا من الناحية المنطقية، كما أنها خالية من التشتيت في إيصال المعنى والهدف منها يكون بسيطا وسهل الرؤية وتجعلك تركز دون أن تربك العين.

كما أنها تجعل الأمر أكثر دقة ووضوحًا، وتغير من الحالة المزاجية تمامًا بطريقة لا تقدمها الصورة الملونة، حيث يمكن أن تجذبك إلى مجموعة مشاعر بين الحنين والحزن والشوق فهي تنقل المشاعر بطريقة لا تتخيلها.

ونالت صورة شجرة الكريسماس مع الرسالة التي نشرها محمد صلاح، إعجاب الكثيرين، والعديد من التعليقات التي جاء منها: «مو صلاح عم العالم العربي والأجنبي، فخر مصر، أحسن لاعب في العالم، كل سنة وأنت طيب يا فخر العرب».