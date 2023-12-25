ماذا يحدث للجسم عند تناول طاجن من "العكاوي" - لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تناول طاجن من "العكاوي" بالشتاء له العديد من الفوائد الصحية على الجسم، فهي نوع من اللحوم تحتوي على البروتين، والكالسيوم، والحديد، وهو من الأطعمة التي تقوي الجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، طاجن العكاوي في الشتاء يشعرك بالدفء، بالإضافة لفوائده العديدة والمختلفة لأنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.

وأضاف أن العكاوي تحسن من صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بالكالسيوم، وخصوصًا للأطفال يمكن سلقها جيدا ووضعها أمامهم كوجبة للغداء المفيدة لبناء عضلاتهم، وعظام صحية.

كما أن العكاوي تحسن من صحة المناعة لأنها غنية بالبروتينات، كذلك تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3.

واختتم: "بصفة عامة طاجن العكاوي بالشتاء يعزز من صحة الجسم، ولكن يجب أن نختار قطعة فريش للطهي، ويفضل سلقها أو شويها للتخلص من الدهون الزائدة".

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