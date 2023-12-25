متى يكون الصداع خطيرا؟.. احذر 5 علامات صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يختفي الصداع عادة من تلقاء نفسه وقد لا يكون علامة على شيء أكثر خطورة، ومن الطبيعي أن يستمر ما بين 30 دقيقة وعدة ساعات.

ويمكن لشرب الكثير من الماء والراحة وتناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين أن يخلصك من الصداع عادة، لكن الطبيب البريطاني، يوهانس أويس، الذي يعمل في عيادة برودجيت العامة في لندن، كشف عن خمس علامات تحذيرية قد تكشف أن سبب صداعك شيء أكثر خطورة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

الصداع المفاجئ والشديد

الوصول إلى ذروة الصداع في غضون ثوانٍ أو دقائق - قد يكون هذا علامة على حدوث نزيف

الصداع بعد الإصابة

الصداع مع الحمى

الصداع مع تصلب الرقبة

ينصح الدكتور أويس: "إذا كان لديك واحدة أو أكثر من العلامات التحذيرية المذكورة أعلاه، فيجب عليك رؤية الطبيب، الأسباب الأخرى لرؤية طبيب هي إذا كان الصداع يتفاقم، أو إذا كنت حاملاً، أو إذا كان الصداع يحدث عند الطفل".

ويمكن أن يحدث الصداع في أجزاء مختلفة من الرأس، ويمكن أن يشير موقعه إلى السبب، وفقًا للدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت .

الصداع مع الألم في الجزء الخلفي من الرأس

تقول "لي"، إن الصداع في الجزء الخلفي من الرأس - المنطقة القذالية - يرجع على الأرجح إلى الألم العصبي القذالي، الذي يحدث عندما يتم الضغط على العصب.

لكنها أضافت: “يمكن أن يحدث الصداع القذالي أيضًا بسبب تسرب السائل النخاعي (CSF). هذه حالة طبية خطيرة تتطلب استشارة جراحي الأعصاب”.

مقدمة الرأس

تقول الدكتور لي، إن صداع التوتر أو إجهاد العين أو التهاب الجيوب الأنفية يسبب الألم في مقدمة الرأس فوق منطقة الفص الجبهي.

وأضافت: "يتم علاج الصداع الناتج عن التوتر وإجهاد العين بالراحة والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs). يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية بالمضادات الحيوية وبخاخات الأنف".

جانب الرأس

وتضيف، أن الصداع المفاجئ الذي يؤثر على جانب واحد من الرأس قد يكون بسبب الصداع النصفي أو الصداع العنقودي.

ونصحت: "الصداع النصفي هو حالة شائعة وشديدة ومنهكة، وتؤثر عادة على جانب واحد من الرأس، يميل الصداع العنقودي أيضًا إلى إظهار نفس الأعراض، ومع ذلك، فهو نادر الحدوث، إذ يصيب 0.1% من السكان".

السبب غير معروف ولكن يُعتقد أنه اضطراب في إيقاعات الساعة البيولوجية، ما يؤدي بطريقة ما إلى توسع الأوعية الدموية الدماغية، بحسب "لي".

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بزيارة طبيب في الحالات التالية:

إذا كان الصداع مستمر

إذا كانت مسكنات الألم لا تساعد في تخفيف الألم ويزداد الصداع سوءًا

إذا كنت تعاني من ألم شديد في مقدمة رأسك أو جانبه - يمكن أن يكون صداعًا نصفيًا، أو في حالات نادرة، صداعًا عنقوديًا

تشعر بالغثيان والقيء وتجد الضوء أو الضوضاء مؤلمة

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