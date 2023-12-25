خبير يحذر من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت.. هل يمكن بيعه أو استرداده؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اتجهت في الفترة الحالية، فئة كبيرة من النساء لشراء الذهب المستعمل، إذ يوفر عليهن مصاريف الذهب العادي، فهو في الحالتين ذهب أصلي، لكنه تم استعماله مسبقًا، أو يتم إعادة تدويره، ومع اتجاهات النساء لشراء هذا النوع من الذهب الموفر عليهن بنسبة كبيرة، اتجهت بعض الصفحات لبيع ذهب مغشوش على أنه مستعمل، وهو ما حذر منه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة تلفزيونية.

تحذير من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت

وخلال المداخلة الهاتفية، حذر«واصف» من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت، قائلًا إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى بشأن الصفحات المجهولة التي تبيع الذهب المستعمل على السوشيال ميديا: «الصفحات دي ملهاش أي مرجعية، المشتري ميقدرش يرجعه لهم، ومفيش أي رقابة عليهم، ولا نقدر نعمل رقابة، لأنهم بيقفلوا الصفحة ويفتحوا واحدة جديدة، أنا بحذر الجمهور من التعامل مع هذه الصفحات، لا في ميزان ولا في عيار ولا في رقابة»، ولهذا السبب لا يمكن بيعه أو استرداده.

نصائح عند شراء الذهب المستعمل

وخلال تصريحات خاصة لـ«هن» أكد إيهاب واصف، رئيس الذهب باتحاد الصناعات، على تحذيره من شراء الذهب المستعمل عبر صفحات السوشيال ميديا، متسائلا: «لماذا يتجه الناس لشراء الذهب المستعمل أو الذهب بشكل عام من مصادر غير موثوقة»: «الذهب المستعمل الناس بتشتريه ليه عشان توفر أو أي الحكمة، أولا صفحات السوشيال لا تخضع للرقابة، بيفتحوها أسبوعين تلاتة ويقفلوها وملهمش وجود، ثانياً الميزان مش مظبوط، وكمان مفيش فاتورة بالتالي مصدرها مجهول ويمكن تكون مسروقة، وغير خاضعة للأسواق، بالتالي اللي اشترى ميقدرش يرجع تاني وكدا خسر»

وأضاف «واصف»: «مينفعش أقول دهب مستعمل، الدهب بشكل عام بيعاد تدويره، مش بشتري هدوم أو أحذية أو مطبخ، فلازم أشتريه من محل معروف وعارف مصدرها ووجود الدمغة شيء أساسي، لأنها خاضعة لرقابة الدمغة بشكل دوري، والأسواق كلها عليها رقابة».

الفرق بين الذهب الأصلي والمغشوش

وخلال حديث سابق لـ«هن» قال مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، إن من علامات الذهب المستعمل الأصلي تكون كالتالي:

- لا يحتوي الذهب الأصلي على إضافات لذلك لا ينجذب للمغناطيس.

-لا يتعرض الذهب المستعمل الأصلي للصدأ ولا يتغير لونه، لأنه قادر على مقاومة الأكسدة بخلاف الحديد والنحاس، ولا يحتوي على رائحة معدنية تترك أثرًا في اليدين عند معاينته.

- يحتوي الذهب المستعمل الأصلي على ختم الذهب العادي، ولا يتفاعل مع الأحماض.

أما الذهب المزيف فتكون علاماته كالتالي:

- بالنسبة للذهب المزيف له رائحة مثل الحديد وينجذب للمغناطيس.

- أنواع الذهب المزيف لا تحتوي على دمغة الختم الأصلي للذهب.

- يتفاعل مع الأوكسجين أو الأحماض.