كيف احتفلت أسرة عاصي الحلاني بالكريسماس؟.. فيروز حاضرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.. زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد» أغنية فيروز التي تجعلها حاضرة دائما في حفلات أعياد الميلاد، غنتها كوليت زوجة عاصي الحلاني للاحتفال بالكريسماس في جو أسري دافئ، مرددة بعض كلماتها، لتكون فيروز بصوتها الحنون حاضرة معهم في حفلهم لهذا العام، وتودع الأسرة عام 2023، وتستقبل عامًا جديدًا.

زوجة عاصي الحلاني تحتفي بالكريسماس بأغنية فيروز

بفستان أحمر قصير مقفول، ومن حولها صوت نغمات أغنية «ليلة عيد» الشهيرة لفيروز، احتفلت كوليت زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بالكريسماس وسط أجواء عائلية، ثم نشرت المقطع القصير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها «ليلة عيد» لتشاركهم فيروز الاحتفال بعيد الميلاد، ومعها وداع عام واستقبال عام جديد.

وعبر خاصية «الاستوري» نشرت كوليت الحلاني مقطع قصير أخرى لاحتفالها مع الأسرة، وشاركها بالغناء الأطفال، وزوجها عاصي الحلاني وابنتها ماريتا الحلاني التي غنت «ولد المسيح».

أغنية فيروز لعيد الميلاد

وغنت كوليت زوجة عاصي الحلاني المقطع الثاني من أغنية «ليلة عيد» الشهيرة للفنانة فيروز، والتي تقول فيه: «يا مغارة كلا بيوت..تلمع متل الياقوت.. كيف جبتي على الدار تلج شرايط وقمار.. مين اللي جاي بعيد..عم بيرش مواعيد.. يدق بواب الناس و يمشي..والخير علينا يزيد».

أما في المقطع الأول من الأغنية الشهيرة، تقول فيها فيروز:«ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.. زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد.. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.. صوت ولاد تياب جداد و بكرا الحب جديد.. عم يتلاقوا الأصحاب.. بهديي خلف الباب في سجرة بالدار..ويدوروا ولاد صغار والسجرة صارت عيد.. و العيد اسوارة بأيد».