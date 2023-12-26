انقذ حياتك.. فواكه تحميك من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب مشاكل في القلب، وعلى الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون أكثر عرضة وراثيًا للإصابة بأمراض القلب، إلا أنها يمكن ربطها أيضًا بعوامل نمط الحياة.

إن الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى السمنة والتدخين، يمكن أن تعرضك لخطر متزايد للإصابة بهذه الحالة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

لذلك، فإن مراقبة ما تأكله هي إحدى الطرق للمساعدة في الحماية من أمراض القلب، كدليل، توصي مؤسسة القلب البريطانية بتناول نظام غذائي متوازن .

وهذا يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون والبروتين ومنتجات الألبان، ومع ذلك، يجب عليك التقليل من تناول الدهون المشبعة والملح والسكر.

وتحدث أحد الخبراء حول ما يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، فنصحت كيري بيسون، أخصائية التغذية البريطانية، بزيادة تناول التوت.

وقالت: "التوت، مثل التوت الأزرق، والتوت الأسود، وتوت الأكاي، والتوت البري، وتوت غوجي، هي من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها إذا كنت تتطلع إلى دعم صحة القلب".

وأضافت: "يمكنك تناولها طازجة، يمكنك أيضًا استخدام التوت المجمد أو المجفف أو حتى المعلب - اختر تلك التي لا تحتوي على سكر مضاف، ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض أنواع التوت البري سامة، لذا احصل على النصيحة إذا لم تكن متأكدًا مما تختاره."

كما كشفت عن الفوائد الصحية للتوت، وقالت كيري: "يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين".

وتابعت: "لقد ثبت أن هذه الأصباغ، التي تعطي الفواكه والخضروات الحمراء والزرقاء والأرجوانية لونها النابض بالحياة، تقلل الالتهاب وتخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتكافح أيضًا الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي".

وينتج الإجهاد التأكسدي عن الجذور الحرة الضارة، والجزيئات غير المستقرة التي تحدث أثناء عملية التمثيل الغذائي الطبيعي أو الناجمة عن التعرض للتلوث أو الإشعاع أو دخان السجائر.

ويمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بالخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب، ويعتقد أنها عامل رئيسي في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى دراسة أجريت عام 2021، ونُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition ، والتي أكدت أن تناول التوت الغني بالأنثوسيانين يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت: "في الختام، قامت هذه الدراسة بتحديث وتوسيع الأدلة السريرية والوبائية الحالية حول الأدوار الوقائية للأنثوسيانين المنقى والتوت الغني بالأنثوسيانين على صحة القلب والأوعية الدموية".

وكشفت: "تشير نتائجنا إلى أن الاستهلاك المنتظم للأنثوسيانين المنقى أو التوت الغني بالأنثوسيانين يمكن أن يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خصائصها المضادة للالتهابات وخفض الدهون".

وحذرت كيري من بعض علامات الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت: "تشمل أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية، الدوخة وضيق التنفس وألم الصدر، ولكن يمكن أن يكون هناك مجموعة أخرى من الأعراض - أو حتى عدم وجود أعراض على الإطلاق - لذا من الأفضل التحدث إلى طبيب للحصول على المشورة".

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